В Волгограде эпично горит свалка рядом с жилыми домами

В Тракторозаводском районе Волгограда горит несанкционированная свалка бытового мусора. Как сообщает ИА «Высота 102», на месте уже работают пожарные. Очаг возгорания находится в овраге, заросшим сухой травой, рядом с жилыми домами по улице Вильнюсской. Густой дым заполонил улицы частного сектора. О причинах возгорания отходов, которые здесь складируют незаконно, не сообщается.
Происшествия 20.11.2018 14:17
1578 3
20.11.2018 14:17
В Тракторозаводском районе Волгограда горит несанкционированная свалка бытового мусора. Как сообщает ИА «Высота 102», на месте уже работают пожарные. Очаг возгорания находится в овраге, заросшим сухой травой, рядом с жилыми домами по улице Вильнюсской. Густой дым заполонил улицы частного сектора. О причинах возгорания отходов, которые здесь складируют незаконно, не сообщается.
В Тракторозаводском районе Волгограда горит несанкционированная свалка бытового мусора. Как сообщает ИА «Высота 102», на месте уже работают пожарные. Очаг возгорания находится в овраге, заросшим сухой травой, рядом с жилыми домами по улице Вильнюсской. Густой дым заполонил улицы частного сектора. О причинах возгорания отходов, которые здесь складируют незаконно, не сообщается.
Реклама
Популярное по теме
12.11.2018 19:16
45064 4
23.10.2018 09:22
23658 26
19.11.2018 15:28
6229 3
В Кировском районе Волгограда бушует природный пожар20.11.2018 18:03
Происшествия 20.11.2018 18:03
345 Обсудить
В Крыму задержан находящийся в федеральном розыске волгоградец-рецидивист20.11.2018 16:05
Происшествия 20.11.2018 16:05
977 Обсудить
В Волгограде у элитной иномарки в ДТП оторвало колесо20.11.2018 12:58
Происшествия 20.11.2018 12:58
1756 8 Обсудить
В Волгограде задержали автовора20.11.2018 12:19
Происшествия 20.11.2018 12:19
1012 2 Обсудить
В Волгоградской области пристав заманила должницу на маникюр20.11.2018 12:17
Происшествия 20.11.2018 12:17
1908 5 Обсудить
В Волгоградской области на животноводческой стоянке в куче навоза нашли труп мужчины20.11.2018 11:46
Происшествия 20.11.2018 11:46
1731 Обсудить
Бомбу времен войны нашли на территории бывшего тракторного завода в Волгограде20.11.2018 10:24
Происшествия 20.11.2018 10:24
1000 4 Обсудить
За прошедшие сутки в Волгограде сбили трех пешеходов20.11.2018 10:09
Происшествия 20.11.2018 10:09
858 2 Обсудить
Жительница Волгограда оказалась в больнице после поездки в пассажирском автобусе20.11.2018 09:52
Происшествия 20.11.2018 09:52
1177 4 Обсудить
В Волгограде ДТП парализовало движение скоростного трамвая19.11.2018 18:39
Происшествия 19.11.2018 18:39
5482 3 Обсудить
Масштабный пожар на складе туалетной бумаги в Волгограде локализован19.11.2018 15:28
Происшествия 19.11.2018 15:28
6229 3 Обсудить
В Волгограде тушат пожар на складе туалетной бумаги19.11.2018 14:59
Происшествия 19.11.2018 14:59
3090 5 Обсудить
В Волжском пьяная дочь с ножом напала на своего отца19.11.2018 14:32
Происшествия 19.11.2018 14:32
2075 6 Обсудить
Под Волгоградом изъято около 100 кг контрабандной черной и красной икры19.11.2018 12:51
Происшествия 19.11.2018 12:51
5500 17 Обсудить
В Волгоградской области мужчина сгорел в частном доме19.11.2018 12:36
Происшествия 19.11.2018 12:36
444 0 Обсудить
Реклама