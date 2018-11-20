В Волгоградской области пристав заманила должницу на маникюр





Находчивость в поимке должника проявила судебный пристав-исполнитель в Калачевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, жительница района задолжала физическому лицу 300 тысяч рублей, но отдавать их не собиралась. Застать ее дома не получалось. В ходе исполнительного производства стало известно, что должница работает мастером маникюра в одном из салонов красоты, записаться к ней на маникюр не составило труда. В назначенный день судебный пристав-исполнитель совместно с представителем взыскателя отправился в салон красоты.

В ходе беседы было установлено, что должница приехала на работу на своем личном автомобиле. Судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста автотранспортного средства. У должницы есть 10 дней для оплаты долга, в противном случае ее автомобиль будет предан на реализацию, а вырученные денежные средства будут перечислены в счет погашения задолженности.



