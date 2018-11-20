Неоднократно судимый 45-летний житель Волгоградской области, находящийся в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления в отношении малолетнего ребенка, задержан правоохранителями республики Крым за совершение им очередного преступления – кражи мобильного телефона и наручных часов. По данным МВД республики, сообщает ИА «Высота 102», в дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории обратился 31-летний крымчанин с заявлением о пропаже принадлежащих ему вещей общей стоимостью более 10 тыс. рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по фактам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уже через несколько дней по оперативной информации сотрудникам евпаторийской полиции удалось выйти на след подозреваемого. В короткие сроки преступник был задержан в г. Севастополе. Инициатор розыска - МВД по Волгоградской области - уведомлен о его задержании.