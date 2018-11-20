В Волгограде задержали автовора



Полицейские Волгограда задержали безработного мужчину, подозреваемого в краже имущества из автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, преступление произошло в Центральном районе на улице Хиросимы.

31-летняя девушка припарковала свою машину и буквально на десять минут зашла домой. Вернувшись обнаружила: разбитое стекло и пропажу сумочки с документами и банковскими картами. Общая сумма ущерба — 9 тысяч рублей. По горячим следам подозреваемого удалось задержать, а похищенное вернуть владельцу.

Возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание — 5 лет тюрьмы.



