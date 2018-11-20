В Волгограде задержали автовора

Полицейские Волгограда задержали безработного мужчину, подозреваемого в краже имущества из автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, преступление произошло в Центральном районе на улице Хиросимы.
Происшествия 20.11.2018 12:19
364 1
20.11.2018 12:19
Полицейские Волгограда задержали безработного мужчину, подозреваемого в краже имущества из автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, преступление произошло в Центральном районе на улице Хиросимы.
Полицейские Волгограда задержали безработного мужчину, подозреваемого в краже имущества из автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, преступление произошло в Центральном районе на улице Хиросимы.
31-летняя девушка припарковала свою машину и буквально на десять минут зашла домой. Вернувшись обнаружила: разбитое стекло и пропажу сумочки с документами и банковскими картами. Общая сумма ущерба — 9 тысяч рублей. По горячим следам подозреваемого удалось задержать, а похищенное вернуть владельцу.
Возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание — 5 лет тюрьмы.
Реклама
Популярное по теме
12.11.2018 19:16
44968 4
23.10.2018 09:22
23553 26
19.11.2018 15:28
6130 3
В Волгограде у элитной иномарки в ДТП оторвало колесо20.11.2018 12:58
Происшествия 20.11.2018 12:58
173 1 Обсудить
В Волгоградской области пристав заманила должницу на маникюр20.11.2018 12:17
Происшествия 20.11.2018 12:17
427 1 Обсудить
В Волгоградской области на животноводческой стоянке в куче навоза нашли труп мужчины20.11.2018 11:46
Происшествия 20.11.2018 11:46
756 Обсудить
Бомбу времен войны нашли на территории бывшего тракторного завода в Волгограде20.11.2018 10:24
Происшествия 20.11.2018 10:24
683 2 Обсудить
За прошедшие сутки в Волгограде сбили трех пешеходов20.11.2018 10:09
Происшествия 20.11.2018 10:09
583 2 Обсудить
Жительница Волгограда оказалась в больнице после поездки в пассажирском автобусе20.11.2018 09:52
Происшествия 20.11.2018 09:52
769 4 Обсудить
В Волгограде ДТП парализовало движение скоростного трамвая19.11.2018 18:39
Происшествия 19.11.2018 18:39
5201 3 Обсудить
Масштабный пожар на складе туалетной бумаги в Волгограде локализован19.11.2018 15:28
Происшествия 19.11.2018 15:28
6130 3 Обсудить
В Волгограде тушат пожар на складе туалетной бумаги19.11.2018 14:59
Происшествия 19.11.2018 14:59
3035 5 Обсудить
В Волжском пьяная дочь с ножом напала на своего отца19.11.2018 14:32
Происшествия 19.11.2018 14:32
1978 6 Обсудить
Под Волгоградом изъято около 100 кг контрабандной черной и красной икры19.11.2018 12:51
Происшествия 19.11.2018 12:51
5444 17 Обсудить
В Волгоградской области мужчина сгорел в частном доме19.11.2018 12:36
Происшествия 19.11.2018 12:36
425 0 Обсудить
В Волгограде задержали лжериелторов, которые «сдали» квартир на 5 миллионов рублей19.11.2018 11:06
Происшествия 19.11.2018 11:06
4333 9 Обсудить
В Волгограде число жертв в крупном ДТП на трассе-"убийце" выросло до пяти человек19.11.2018 10:30
Происшествия 19.11.2018 10:30
15122 7 Обсудить
В Волгограде 500 пациентов областной больницы эвакуировали из-за пожара19.11.2018 10:03
Происшествия 19.11.2018 10:03
7911 15 Обсудить
Реклама