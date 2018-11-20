В Волгоградской гордуме коммунисты не могут сообразить на троих

Политика 20.11.2018 12:40
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20.11.2018 12:40
Спустя два месяца после выборов избранный при поддержке «ЕР» депутат Волгоградской гордумы Денис Глазунов все-таки решился вступить в партийную фракцию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе представительного собрания, политическое объединение приняло народного избранника в свои ряды. В группе «Единой России» теперь состоят 29 «слуг народа» из 36. Всего от партии власти в гордуму прошли 30 человек. Одним депутатом крупнейшее думское объединение по сути поделилось – депутат Андрей Поплавский в октябре примкнул к коллегам из ЛДПР, которым как раз не хватало третьего для создания фракции.
Думские коммунисты, похоже, попали впросак: на их глазах разобрали почти всех «холостых» обладателей мандатов. Причем краснознаменной партией пренебрегли даже те, кто совсем недавно были членами фракции КПРФ. Напомним, Глазунов и Поплавский в прошлый созыв гордумы прошли именно от компартии. На сегодняшний день в свободном полете остаются только двое народных избранников – самовыдвиженец Дмитрий Крылов, который и в прошлом созыве был единственным независимым депутатом, и справорос Сергей Шилин. Шансы захомутать кого-то из них у КПРФ едва ли есть. Так, в реготделении "СР" информагентству пояснили, что таких планов у члена партии нет. Господин Крылов и вовсе заявил, что уже давно не мальчик и политические игры ему неинтересны. При этом нардеп признался, что ему поступали предложения войти в оппозиционные фракции, которые он любезно отклонил. Таким образом, впервые за долгие годы КПРФ рискует остаться без политического объединения в Волгоградской городской думе. Вероятно, в руководстве реготделения партии рассчитывали, что секретарь Советского райкома КПРФ Андрей Анненко, ставший депутатом, укрепит партийные позиции в городской думе. Однако пока этого не произошло. Отсутствие партячейки в горсовете для Сталинградского обкома КПРФ, который и без того регулярно сотрясают скандалы, явилось очередной «пощечиной».
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