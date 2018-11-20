Политика

В Волгоградской гордуме коммунисты не могут сообразить на троих

Политика 20.11.2018 12:40
1702 4
20.11.2018 12:40


Спустя два месяца после выборов избранный при поддержке «ЕР» депутат Волгоградской гордумы Денис Глазунов все-таки решился вступить в партийную фракцию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе представительного собрания, политическое объединение приняло народного избранника в свои ряды. В группе «Единой России» теперь состоят 29 «слуг народа» из 36. Всего  от партии власти в гордуму прошли 30 человек. Одним депутатом крупнейшее думское объединение по сути поделилось – депутат Андрей Поплавский в октябре примкнул к коллегам из ЛДПР, которым как раз не хватало третьего для создания фракции.
Думские коммунисты, похоже, попали впросак: на их глазах разобрали почти всех «холостых» обладателей мандатов. Причем краснознаменной партией пренебрегли даже те, кто совсем недавно были членами фракции КПРФ. Напомним, Глазунов и Поплавский в прошлый созыв гордумы прошли именно от компартии. На сегодняшний день в свободном полете остаются только двое народных избранников – самовыдвиженец Дмитрий Крылов, который и в прошлом созыве был единственным независимым депутатом, и справорос Сергей Шилин. Шансы захомутать кого-то из них у КПРФ едва ли есть. Так, в реготделении "СР" информагентству пояснили, что таких планов у члена партии нет. Господин Крылов и вовсе заявил, что уже давно не мальчик и политические игры ему неинтересны. При этом нардеп признался, что ему поступали предложения войти в оппозиционные фракции, которые он любезно отклонил. Таким образом, впервые за долгие годы КПРФ рискует остаться без политического объединения в Волгоградской городской думе. Вероятно, в руководстве реготделения партии рассчитывали, что секретарь Советского райкома КПРФ Андрей Анненко, ставший депутатом, укрепит партийные позиции в городской думе. Однако пока этого не произошло. Отсутствие партячейки в горсовете для Сталинградского обкома КПРФ, который и без того регулярно сотрясают скандалы, явилось очередной «пощечиной».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Экс-депутат призналась, что нечестным путем стала самой богатой дамой в Волгоградской гордуме
03.11.2018 16:18
23718 0
В Волгограде бывший глава комитета по культуре займется отловом собак
08.11.2018 11:18
10332 55
Волгоградские коммунисты – перед выбором "нового-старого" лидера
17.11.2018 10:38
7838 0
Политика
19.11.2018 14:19
Политика 19.11.2018 14:19
1967 13 Обсудить

0
Далее
Политика
18.11.2018 13:34
Политика 18.11.2018 13:34
6358 0 Обсудить

0
Далее
Политика
17.11.2018 23:23
Политика 17.11.2018 23:23
17332 0 Обсудить

0
Далее
Политика
17.11.2018 10:38
Политика 17.11.2018 10:38
7838 0 Обсудить

0
Далее
Политика
15.11.2018 15:44
Политика 15.11.2018 15:44
6695 12 Обсудить

0
Далее
Политика
14.11.2018 11:22
Политика 14.11.2018 11:22
4829 12 Обсудить

0
Далее
Политика
09.11.2018 13:20
Политика 09.11.2018 13:20
8350 25 Обсудить

0
Далее
Политика
08.11.2018 11:18
Политика 08.11.2018 11:18
10332 55 Обсудить

0
Далее
Политика
03.11.2018 16:18
Политика 03.11.2018 16:18
23718 0 Обсудить

0
Далее
Политика
01.11.2018 14:40
Политика 01.11.2018 14:40
9197 27 Обсудить

0
Далее
Политика
30.10.2018 16:20
Политика 30.10.2018 16:20
9247 16 Обсудить

0
Далее
Политика
29.10.2018 10:30
Политика 29.10.2018 10:30
5080 18 Обсудить

0
Далее
Политика
26.10.2018 12:55
Политика 26.10.2018 12:55
6815 14 Обсудить

0
Далее
Политика
26.10.2018 08:58
Политика 26.10.2018 08:58
3245 12 Обсудить

0
Далее
Политика
25.10.2018 13:16
Политика 25.10.2018 13:16
3754 24 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:11
В администрации Волгоградской области поставят новые унитазы и бидеСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде у элитной иномарки в ДТП оторвало колесоСмотреть фотографии
12:51
Россельхозбанк: льготный режим кредитования обеспечил своевременное проведение сезонных работСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской гордуме коммунисты не могут сообразить на троихСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде осудили мошенника за продажу чужого жильяСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде задержали автовораСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградской области пристав заманила должницу на маникюрСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области на животноводческой стоянке в куче навоза нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
11:32
Черный день волгоградского «Красного Октября»Смотреть фотографии
11:15
Волгоградский стадион «Пищевик» уходит в госсобственность Смотреть фотографии
10:47
Под Волгоградом берег у поселка укрепили после вмешательства прокуратурыСмотреть фотографии
10:24
Бомбу времен войны нашли на территории бывшего тракторного завода в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:09
За прошедшие сутки в Волгограде сбили трех пешеходовСмотреть фотографии
09:52
Жительница Волгограда оказалась в больнице после поездки в пассажирском автобусеСмотреть фотографии
09:31
КСП Волгограда увидела потенциал для роста доходов «Метроэлектротранса»Смотреть фотографии
09:12
«Ростелеком» пригласил юных фигуристов на соревнования мастеров за опытомСмотреть фотографии
09:03
Установлена причина пожара на складе туалетной бумаги в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
В Волгограде жильцы залитого кипятком дома терпят бедствие Cмотреть видео
18:39
В Волгограде ДТП парализовало движение скоростного трамваяСмотреть фотографии
18:03
Ситуацию на волгоградском предприятии-банкроте "Красный Октябрь" обсуждают в МосквеСмотреть фотографии
17:30
В Астраханской области установят памятник Макарычу из фильма «В бой идут одни старики»Смотреть фотографии
17:21
В Волгоградской области коллекторы выбили из должников за капремонт первые миллионыСмотреть фотографии
17:00
В первом доме жилого комплекса «Парк Арена» в Волгограде продано более 70% квартирСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде управляющая компания установила видеоловушки около мусорных баковСмотреть фотографии
16:17
Густой пар окутал жилой дом в Волгограде из-за бездействия коммунальщиков Смотреть фотографииCмотреть видео
15:48
В Волгоградской области юриста-мошенника отправили за решеткуСмотреть фотографии
15:28
Масштабный пожар на складе туалетной бумаги в Волгограде локализован Смотреть фотографииCмотреть видео
14:59
В Волгограде тушат пожар на складе туалетной бумагиСмотреть фотографии
14:32
В Волжском пьяная дочь с ножом напала на своего отцаСмотреть фотографии
14:25
Волгоградская область стала благоприятной для пенсионеровСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 