В Волгоградской области на животноводческой стоянке в куче навоза нашли труп мужчины





Работник животноводческой стоянки в Октябрьском районе задержан по подозрению в убийстве своего напарника, сообщил ИА "Высота 102" руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.

Сообщение об убийстве в следственные органы поступило от собственника животноводческой стоянки. Мужчина рассказал, что один из его работников убил своего напарника. Оба вместе следили за скотиной. Тело 47-летнего мужчины было обнаружено в куче навоза, куда его спрятал 42-летний подозреваемый.

Следствием установлено, что между мужчинами произошел конфликт в процессе распития алкоголя. В результате рабочий задушил своего напарника, а тело спрятал недалеко от дома, где они пили. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою причастность к смерти потерпевшего, при этом сослался на неосторожный характер своих действий. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.



