



Гидротехническое сооружение (ГТС) в поселке Краснооктябрьский города Волжского укрепили после вмешательства Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель прокурора Максим Гречаник, результаты проверки, проведенной в 2017 году, показали, что администрацией города Волжского не исполнялись требования закона в части эксплуатации ГТС. А именно не проводилось берегоукрепление в поселке Краснооктябрьский, что послужило основанием для обращения прокурора с требованием о понуждении обеспечения безопасности гидротехнического сооружения в судебном порядке. Иск прокурора был удовлетворен.

В рамках исполнения данного решения суда была разработана и утверждена декларация безопасности ГТС, согласованы правила его эксплуатации, создана служба эксплуатации и обеспечен мониторинг наблюдений за показателями состояния гидротехнического сооружения, также заключен договор обязательного страхования. В настоящее время нарушения природоохранного законодательства устранены в полном объеме.



