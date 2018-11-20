Экология 20.11.2018 10:47
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20.11.2018 10:47
Гидротехническое сооружение (ГТС) в поселке Краснооктябрьский города Волжского укрепили после вмешательства Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель прокурора Максим Гречаник, результаты проверки, проведенной в 2017 году, показали, что администрацией города Волжского не исполнялись требования закона в части эксплуатации ГТС. А именно не проводилось берегоукрепление в поселке Краснооктябрьский, что послужило основанием для обращения прокурора с требованием о понуждении обеспечения безопасности гидротехнического сооружения в судебном порядке. Иск прокурора был удовлетворен.
В рамках исполнения данного решения суда была разработана и утверждена декларация безопасности ГТС, согласованы правила его эксплуатации, создана служба эксплуатации и обеспечен мониторинг наблюдений за показателями состояния гидротехнического сооружения, также заключен договор обязательного страхования. В настоящее время нарушения природоохранного законодательства устранены в полном объеме.
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