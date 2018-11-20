В администрации Волгоградской области поставят новые унитазы и биде

Общество 20.11.2018 13:11
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20.11.2018 13:11
Почти четыре миллиона рублей планируется потратить на частичный ремонт в здании администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, так, будут проведены работы по ремонту кабинета №1 и лестницы. Планируется обновить стены, полы, установить сплит-системы, радиаторы отопления. Также предстоит и большая работа в туалете. Здесь будет демонтирована старая сантехника и установлены новые унитазы и биде. Под слом пойдет старая плитка, на смену ей придут керамогранит и мозаика в бежево-коричневых тонах. При этом сантехника будет белого цвета.
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