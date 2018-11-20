



Фугасная авиационная бомба времён Великой Отечественной войны, предположительно ФАБ-250, найдена на территории бывшего тракторного завода. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, боеприпас был обнаружен при проведении земляных работ. Угрозы нет. Место обнаружения находится под охраной.

Подана заявка в ЮРЦ МЧС России для выделения пиротехнического расчёта Донского спасательного центра МЧС России с целью обезвреживания этой опасной находки.

Отметим, что это уже 17 авиационная бомба, найденная на территории Волгоградской области в текущем году.



