За прошедшие сутки в Волгограде сбили трех пешеходов





Три человека доставлены в больницы Волгограда за прошедшие сутки в результате наезда автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, аварии произошли в разных районах города.

В рабочем поселке Городище на улице Центральной 63-летнего мужчину сбили в тот момент, когда он переходил дорогу. А в центре Волгограда, на проспекте Ленина сбили 21-летнюю девушку, следующую по пешеходному переходу на красный свет. Также под колеса «Хэндэ Акцент» попала 56-летняя женщина. Пострадавшая шла по нерегулируемому пешеходном переходу на улице 40 лет ВЛКСМ.