Происшествия

За прошедшие сутки в Волгограде сбили трех пешеходов

Происшествия 20.11.2018 10:09
584 2
20.11.2018 10:09


Три человека доставлены в больницы Волгограда за прошедшие сутки в результате наезда автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, аварии произошли в разных районах города. 
В рабочем поселке Городище на улице Центральной 63-летнего мужчину сбили в тот момент, когда он переходил дорогу. А в центре Волгограда, на проспекте Ленина сбили 21-летнюю девушку, следующую по пешеходному переходу на красный свет. Также под колеса «Хэндэ Акцент» попала 56-летняя женщина. Пострадавшая шла по нерегулируемому пешеходном переходу на улице 40 лет ВЛКСМ.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Тренер по плаванию, отбывавший срок за изнасилование школьницы, скончался в больнице Волгограда
12.11.2018 19:16
44968 4
В Волгограде сгорели машины генеральных директоров (ВИДЕО)
23.10.2018 09:22
23553 26
Масштабный пожар на складе туалетной бумаги в Волгограде локализован
19.11.2018 15:28
6130 3
Происшествия
20.11.2018 12:58
Происшествия 20.11.2018 12:58
178 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.11.2018 12:19
Происшествия 20.11.2018 12:19
366 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.11.2018 12:17
Происшествия 20.11.2018 12:17
435 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.11.2018 11:46
Происшествия 20.11.2018 11:46
760 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.11.2018 10:24
Происшествия 20.11.2018 10:24
685 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.11.2018 09:52
Происшествия 20.11.2018 09:52
772 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.11.2018 18:39
Происшествия 19.11.2018 18:39
5201 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.11.2018 15:28
Происшествия 19.11.2018 15:28
6130 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.11.2018 14:59
Происшествия 19.11.2018 14:59
3035 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.11.2018 14:32
Происшествия 19.11.2018 14:32
1979 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.11.2018 12:51
Происшествия 19.11.2018 12:51
5444 17 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.11.2018 12:36
Происшествия 19.11.2018 12:36
425 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.11.2018 11:06
Происшествия 19.11.2018 11:06
4333 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.11.2018 10:30
Происшествия 19.11.2018 10:30
15126 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.11.2018 10:03
Происшествия 19.11.2018 10:03
7911 15 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:11
В администрации Волгоградской области поставят новые унитазы и бидеСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде у элитной иномарки в ДТП оторвало колесоСмотреть фотографии
12:51
Россельхозбанк: льготный режим кредитования обеспечил своевременное проведение сезонных работСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской гордуме коммунисты не могут сообразить на троихСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде осудили мошенника за продажу чужого жильяСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде задержали автовораСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградской области пристав заманила должницу на маникюрСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области на животноводческой стоянке в куче навоза нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
11:32
Черный день волгоградского «Красного Октября»Смотреть фотографии
11:15
Волгоградский стадион «Пищевик» уходит в госсобственность Смотреть фотографии
10:47
Под Волгоградом берег у поселка укрепили после вмешательства прокуратурыСмотреть фотографии
10:24
Бомбу времен войны нашли на территории бывшего тракторного завода в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:09
За прошедшие сутки в Волгограде сбили трех пешеходовСмотреть фотографии
09:52
Жительница Волгограда оказалась в больнице после поездки в пассажирском автобусеСмотреть фотографии
09:31
КСП Волгограда увидела потенциал для роста доходов «Метроэлектротранса»Смотреть фотографии
09:12
«Ростелеком» пригласил юных фигуристов на соревнования мастеров за опытомСмотреть фотографии
09:03
Установлена причина пожара на складе туалетной бумаги в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
В Волгограде жильцы залитого кипятком дома терпят бедствие Cмотреть видео
18:39
В Волгограде ДТП парализовало движение скоростного трамваяСмотреть фотографии
18:03
Ситуацию на волгоградском предприятии-банкроте "Красный Октябрь" обсуждают в МосквеСмотреть фотографии
17:30
В Астраханской области установят памятник Макарычу из фильма «В бой идут одни старики»Смотреть фотографии
17:21
В Волгоградской области коллекторы выбили из должников за капремонт первые миллионыСмотреть фотографии
17:00
В первом доме жилого комплекса «Парк Арена» в Волгограде продано более 70% квартирСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде управляющая компания установила видеоловушки около мусорных баковСмотреть фотографии
16:17
Густой пар окутал жилой дом в Волгограде из-за бездействия коммунальщиков Смотреть фотографииCмотреть видео
15:48
В Волгоградской области юриста-мошенника отправили за решеткуСмотреть фотографии
15:28
Масштабный пожар на складе туалетной бумаги в Волгограде локализован Смотреть фотографииCмотреть видео
14:59
В Волгограде тушат пожар на складе туалетной бумагиСмотреть фотографии
14:32
В Волжском пьяная дочь с ножом напала на своего отцаСмотреть фотографии
14:25
Волгоградская область стала благоприятной для пенсионеровСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 