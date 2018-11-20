Происшествия 20.11.2018 09:52
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20.11.2018 09:52
Один человек был госпитализирован в больницу после экстренного торможения автобуса "Волгабас" в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло на ул. Еременко в понедельник вечером. Водитель автобуса, который следовал по маршруту №21, в процессе движения допустил экстренное торможение, в результате в салоне произошло падение пассажира - 34-летней женщины. Пострадавшая с травмами была госпитализирована.
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