Установлена причина пожара на складе туалетной бумаги в Волгограде

Расследования 20.11.2018 09:03
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20.11.2018 09:03
Несоблюдение правил пожарной безопасности, по предварительным данным, стало причиной масштабного возгорания на складе туалетной бумаги в Дзержинском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102".
Напомним, сообщение о пожаре в промзоне на проезде Дорожников поступило в оперативные службы в понедельник, 19 ноября, в 13.34 (12.34 мск). Внутри одноэтажного металлокаркасного склада горела готовая продукция - туалетная бумага. Площадь пожара составила 5800 кв.м. В 16.44 (15.44 мск) возгорание было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.
Сотрудники МЧС призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности, беречь себя и близких.
Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области
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