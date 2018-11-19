Экономика 19.11.2018 18:03
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19.11.2018 18:03
В настоящее время в Москве проходит встреча губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, сообщает ИА "Высота 102". Как пояснили в администрации региона, ключевой вопрос встречи - ситуация на металлургическом комбинате "Красный Октябрь", который в начале ноября был признан банкротом. Временному руководству при помощи региональной власти удалось запустить производство, выплатить заработанную плату трехтысячному коллективу предприятия, запустить отопление в остывающих цехах, лабораториях, помещениях заводоуправления. Проводится работа по оздоровлению предприятия.
Напомним, 8 ноября арбитражный суд Волгоградской области признал ВМК "Красный Октябрь" банкротом и ввел на полгода конкурсное производство из-за долгов по налогам в 600 миллионов рублей. Владельцу ВМК "Красный Октябрь" Дмитрию Герасименко предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Он заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 6 млрд рублей. В настоящее время беглый собственник предприятия-банкрота скрывается от российского правосудия на Кипре.
Подробнее о первых выводах следствия читайте здесь.
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