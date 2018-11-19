Первые два дома жилого комплекса «Парк Арена» в Советском районе Волгограда активно строятся и будут готовы к сдаче во втором квартале 2019 года. Глобальный проект ООО «Стройсервис» по комплексной застройке участка площадью 5 га на улице Суровикинская начинает приобретать свои плановые очертания.













Напомним, реализация проекта по строительству комплекса из 10 пятиэтажных жилых домов в Советском районе началась в нынешнем году. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Стройсервис», работы ведутся согласно плану, и жильё в «Парк Арене» очень востребовано волгоградцами: на начало ноября в первой пятиэтажке уже продано 80 из 120 квартир.

В компании застройщика поясняют, что такой спрос связан с качеством домов, планировкой квартир, экологией, транспортной доступностью и удобной инфраструктурой.

Дома строят из теплого поризованного керамического камня «Термоблок» - это самый современный и надежный строительный материал. Он легкий, практичный и обладает хорошей звукоизоляцией. Его показатели по огнестойкости и прочности в разы выше, чем у газобетона. Теплоэффективность этого материала позволит жителям комплекса значительно сэкономить на коммунальных платежах. Еще одно преимущество керамоблока – в его экологичности. Он не содержит вредных химических примесей, а это значит, что даже при резких перепадах температуры опасности для здоровья у жильцов нового дома не будет.

Фасады облицованы керамическим кирпичом, который отличается своей морозостойкостью и повышенной прочностью, превышающей требования ГОСТа.

Квартиры радуют своим разнообразием: однокомнатную можно подобрать от 34 кв.м., есть гостеприимные «двушки» и просторные – от 70 кв.м. - трёхкомнатные квартиры. Проектом предусмотрены большие кухни и санузлы. Очевидно, что такое жилье вызывает интерес и у молодых пар, и у семей с детьми, которые хотят перебраться в более просторную квартиру.

Новоселье в «Парк Арене» - это еще и переезд в экологически чистую зону в Советском районе. Несмотря на транспортную доступность, дома находятся в отдалении от шумных магистралей – тишина и чистый воздух новоселам гарантированы.

В шаговой доступности находятся магазины и торговые центры, поликлиники и аптеки, банки, школы, детские сады. Недалеко располагаются крупнейшие вузы региона - ВолГУ и ВолГТУ. Рядом с жилым комплексом уже есть обустроенный парк общей площадью 7000 кв. м., в котором высажено свыше ста саженцев различных деревьев и кустарников, оборудованы беговые, велосипедные дорожки и несколько спортивных площадок.













Всего за 10-15 минут отсюда на автомобиле можно добраться до исторического центра Волгограда. А горожане, которые предпочитают общественный транспорт, оценят доступность жилого комплекса - остановки здесь практически рядом с домом.













«Нефтяник» - это современный спортивный комплекс с футбольным покрытием европейского уровня и залами для занятий различными видами спорта. Для любителей здорового образа жизни рядом располагается обновленный ООО «Стройсервис» стадион- это современный спортивный комплекс с футбольным покрытием европейского уровня и залами для занятий различными видами спорта.













Застройщик постарался учесть всё необходимое для комфортной жизни будущих новоселов. В жилом комплексе «Парк Арена» предусмотрены парковочные места для автомобилей, магазины, офисы, салоны красоты и другие помещения бытового назначения.

Для активного отдыха есть пешеходные зоны для прогулок, детские и спортивные площадки, разработана специальная схема дворового озеленения.













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Фото ООО «Стройсервис».



