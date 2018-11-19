От Сталинграда - до Великой Победы 19.11.2018 17:30
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19.11.2018 17:30
В Ахтубинске Астраханской области появится памятник механику Макарычу из фильма «В бой идут одни старики», роль которого исполнил Алексей Макарович Смирнов, советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР. Деньги собрали астраханские военнослужащие, сообщает ИА «Астрахань 24». Участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды, орденов Славы II и III степеней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и многими другими, Смирнов никогда о своих наградах не распространялся, считая, что делал то же самое, что и другие защитники Отечества.
Он известен зрителю по таким фильмам, как «Полосатый рейс», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Деловые люди», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Айболит-66», «Свадьба в Малиновке», «Семь стариков и одна девушка», «Разведчики». Как талантливый драматический актер, он был «открыт» зрителю благодаря именно роли механика Макарыча в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики».
Умер в Москве, ему было 59 лет. Памятник солдату и актеру установят рядом с комплексом «Крыло Икара» или мемориалом «Летчикам-испытателям прошлого, настоящего и будущего».
Напомним, автором «Крыла», созданного в память о погибших летчиках-испытателях, был волгоградский скульптор Виктор Фетисов. Установка монумента пройдет в рамках проекта «Аллея Российской славы», председателем попечительского совета которого является Народный артист СССР, РСФСР, Заслуженный артист РСФСР, лауреат Ленинской премии Василий Лановой.
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