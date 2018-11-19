В Волгоградской области коллекторы выбили из должников за капремонт первые миллионы





15 млн рублей успели собрать коллекторы в Волгоградской области с должников фонда капитального ремонта. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе регионального оператора. Договор с ООО «Юридический центр «Мегаполис Консалт и сервис» некоммерческая организация заключила 24 сентября. Компания оперативно приступила к исполнению своих обязанностей - рассылке должникам «писем счастья» с предупреждениями о жестких санкциях в случае неоплаты взносов. Примечательно, что из взысканных 15 млн рублей далеко не вся сумма предназначена фонду капремонта. Часть суммы получит юридический центр.

Вознаграждение, предусмотренное коллекторам по договору с регоператором, – всего 1000 рублей. Благодаря тому, что плата контрагенту символическая, фонду капремонта не пришлось проводить конкурсную процедуру по отбору контрагента. Поскольку сумма договора составляет менее 100 тысяч рублей, то заказчик ограничился размещением на своем сайте коммерческого предложения. На запрос откликнулась лишь одна организация – «МКС». Основную прибыль фирма получит не от фонда, а от самих должников. Согласно договору, агент обязан взыскать долги как минимум с 50 тысяч абонентов. Опущенный в почтовый ящик конверт с уведомлением о долге автоматически обязывает граждан заплатить помимо основного долга еще 1120 рублей. Выезд коллектора на дом в случае игнорирования письма обойдется собственникам квартир уже в 3225 рублей. Судебные издержки на тяжбу с одним должником фирма оценила в 5350 рублей. В рассылаемых коллекторами долговых уведомлениях указан специальный транзитный счет, открытый фондом капремонта в «Сбербанке» после заключения договора с коллекторами. Свой гонорар коллекторы получат только после истечения срока действия контракта и подписания акта выполненных работ.

Если даже фирма ограничится одними извещениями в адрес должников, то за 15 месяцев действия договора она может получить 56 млн рублей, то есть по 3,7 млн в месяц. В смете расходов «МКС» указаны траты на телефонные разговоры, канцелярию, отправку почтовой корреспонденции, зарплату персоналу, их командировочные и ГСМ.

Методы воздействия на неплательщиков прописаны в агентском договоре отдельным пунктом. Должники фонда капремонта должны быть готовы к самым неожиданным формам общения с сотрудниками «МКС». Так, коллекторы могут звонить должникам, присылать смс-сообщения, приходить в гости, обращаться в правоохранительные органы, проводить розыски, обращаться в суд. Возможны также иные способы истребования долга, которые агент может применять по согласованию с регоператором.

По последним данным, сумма задолженности плательщиков за капремонт в Волгоградской области составляет 1,5 млрд рублей. Две трети суммы долга числится за жителями Волгограда.

Справка об ООО «Юридический центр «МКС». Компания создана в 2016 году, ее уставной фонд – 20 тысяч рублей. Помимо сбора платежей, в едином госреестре юридических лиц содержатся сведения еще о 28 видах деятельности организации. Так, компания может строить и сносить здания, копать землю, управлять жилым и нежилым фондом, заниматься рекламой, научной и технической деятельностью, изучать общественное мнение, подбирать персонал, сдавать в аренду автомобили и т.д.

Директором и соучредителем общества является Татьяна Иблияминова. Второй собственник – Владимир Филиппов, который вместе Олегом Иблияминовым владеет ООО «УЖКХ». Олег Иблияминов в свою очередь учредил вместе с неким Сергеем Яниным фирму «Быстроф финанс».

С юридическим центром «МКС» договор о взыскании долгов потребителей в сентябре 2018 года также заключило ПАО «Волгоградэнергосбыт». Таким образом, коллекторы приступили к взысканию долгов и за электричество. Однако договор со сбытовой организаций заключен на других условиях. Расходы на взыскание компании покроют не потребители электроэнергии, а ее поставщик. За свою работу в течение 12 месяцев коллекторская фирма получит 18% от суммы взысканных долгов, но не более 40 млн рублей.



