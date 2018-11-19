Общество

В Волгоградской области коллекторы выбили из должников за капремонт первые миллионы

Общество 19.11.2018 17:21
3286 36
19.11.2018 17:21


15 млн рублей успели собрать коллекторы в Волгоградской области с должников фонда капитального ремонта. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе регионального оператора. Договор с ООО «Юридический центр «Мегаполис Консалт и сервис» некоммерческая организация заключила 24 сентября. Компания оперативно приступила к исполнению своих обязанностей - рассылке должникам «писем счастья» с предупреждениями о жестких санкциях в случае неоплаты взносов. Примечательно, что из взысканных 15 млн рублей далеко не вся сумма предназначена фонду капремонта. Часть суммы получит юридический центр.
Вознаграждение, предусмотренное коллекторам по договору с регоператором, – всего 1000 рублей. Благодаря тому, что плата контрагенту символическая, фонду капремонта не пришлось проводить конкурсную процедуру по отбору контрагента. Поскольку сумма договора составляет менее 100 тысяч рублей, то заказчик ограничился размещением на своем сайте коммерческого предложения. На запрос откликнулась лишь одна организация – «МКС». Основную прибыль фирма получит не от фонда, а от самих должников. Согласно договору, агент обязан взыскать долги как минимум с 50 тысяч абонентов. Опущенный в почтовый ящик конверт с уведомлением о долге автоматически обязывает граждан заплатить помимо основного долга еще 1120 рублей. Выезд коллектора на дом в случае игнорирования письма обойдется собственникам квартир уже в 3225 рублей. Судебные издержки на тяжбу с одним должником фирма оценила в 5350 рублей. В рассылаемых коллекторами долговых уведомлениях указан специальный транзитный счет, открытый фондом капремонта в «Сбербанке» после заключения договора с коллекторами. Свой гонорар коллекторы получат только после истечения срока действия контракта и подписания акта выполненных работ.
Если даже фирма ограничится одними извещениями в адрес должников, то за 15 месяцев действия договора она может получить 56 млн рублей, то есть по 3,7 млн в месяц. В смете расходов «МКС» указаны траты на телефонные разговоры, канцелярию, отправку почтовой корреспонденции, зарплату персоналу, их командировочные и ГСМ.
Методы воздействия на неплательщиков прописаны в агентском договоре отдельным пунктом. Должники фонда капремонта должны быть готовы к самым неожиданным формам общения с сотрудниками «МКС». Так, коллекторы могут звонить должникам, присылать смс-сообщения, приходить в гости, обращаться в правоохранительные органы, проводить розыски, обращаться в суд. Возможны также иные способы истребования долга, которые агент может применять по согласованию с регоператором. 
По последним данным, сумма задолженности плательщиков за капремонт в Волгоградской области составляет 1,5 млрд рублей. Две трети суммы долга числится за жителями Волгограда. 
Справка об ООО «Юридический центр «МКС». Компания создана в 2016 году, ее уставной фонд – 20 тысяч рублей. Помимо сбора платежей, в едином госреестре юридических лиц содержатся сведения еще о 28 видах деятельности организации. Так, компания может строить и сносить здания, копать землю, управлять жилым и нежилым фондом, заниматься рекламой, научной и технической деятельностью, изучать общественное мнение, подбирать персонал, сдавать в аренду автомобили и т.д.
Директором и соучредителем общества является Татьяна Иблияминова. Второй собственник – Владимир Филиппов, который вместе Олегом Иблияминовым владеет ООО «УЖКХ». Олег Иблияминов в свою очередь учредил вместе с неким Сергеем Яниным фирму «Быстроф финанс».
С юридическим центром «МКС» договор о взыскании долгов потребителей в сентябре 2018 года также заключило ПАО «Волгоградэнергосбыт». Таким образом, коллекторы приступили к взысканию долгов и за электричество. Однако договор со сбытовой организаций заключен на других условиях. Расходы на взыскание компании покроют не потребители электроэнергии, а ее поставщик. За свою работу в течение 12 месяцев коллекторская фирма получит 18% от суммы взысканных долгов, но не более 40 млн рублей.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
28930 11
Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда
28.10.2018 19:26
24152 9
Волгоградцы хотят повернуть время вспять
06.11.2018 16:04
14969 76
Общество
19.11.2018 16:38
Общество 19.11.2018 16:38
799 2 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 16:17
Общество 19.11.2018 16:17
3506 3 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 13:50
Общество 19.11.2018 13:50
2384 9 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 12:27
Общество 19.11.2018 12:27
1224 9 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 10:57
Общество 19.11.2018 10:57
2246 13 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 10:47
Общество 19.11.2018 10:47
970 4 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2018 10:15
Общество 19.11.2018 10:15
601 1 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2018 15:25
Общество 18.11.2018 15:25
2661 0 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2018 11:58
Общество 18.11.2018 11:58
4182 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.11.2018 16:54
Общество 17.11.2018 16:54
14024 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.11.2018 13:35
Общество 17.11.2018 13:35
8429 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.11.2018 12:25
Общество 17.11.2018 12:25
1916 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.11.2018 09:49
Общество 17.11.2018 09:49
1766 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.11.2018 09:39
Общество 17.11.2018 09:39
2121 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.11.2018 22:09
Общество 16.11.2018 22:09
7384 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:39
В Волгограде ДТП парализовало движение скоростного трамвая
18:03
Ситуацию на волгоградском предприятии-банкроте "Красный Октябрь" обсуждают в МосквеСмотреть фотографии
17:30
В Астраханской области установят памятник Макарычу из фильма «В бой идут одни старики»Смотреть фотографии
17:21
В Волгоградской области коллекторы выбили из должников за капремонт первые миллионыСмотреть фотографии
17:00
В первом доме жилого комплекса «Парк Арена» в Волгограде продано более 70% квартирСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде управляющая компания установила видеоловушки около мусорных баковСмотреть фотографии
16:17
Густой пар окутал жилой дом в Волгограде из-за бездействия коммунальщиков Смотреть фотографииCмотреть видео
15:48
В Волгоградской области юриста-мошенника отправили за решеткуСмотреть фотографии
15:28
Масштабный пожар на складе туалетной бумаги в Волгограде локализованСмотреть фотографииCмотреть видео
14:59
В Волгограде тушат пожар на складе туалетной бумагиСмотреть фотографии
14:32
В Волжском пьяная дочь с ножом напала на своего отцаСмотреть фотографии
14:25
Волгоградская область стала благоприятной для пенсионеровСмотреть фотографии
14:19
Очередная большая пресс-конференция Путина пройдет в декабреСмотреть фотографии
13:50
Супердевочка из Волжского попала в Книгу рекордов РоссииСмотреть фотографии
12:51
Под Волгоградом изъято около 100 кг контрабандной черной и красной икрыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
Волгоградская область примет на временное проживание 1 тысячу иностранцевСмотреть фотографии
11:50
Суд подтвердил решение о приостановке работы полигона опасных отходов под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области проанализируют цены на лекарстваСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде задержали лжериелторов, которые «сдали» квартир на 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде снесут павильон «Ты это, заходи если че»Смотреть фотографии
10:47
Очередная УК в Волгограде и ее руководитель заплатят 150 000 рублей штрафа за плохую работуСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде число жертв в крупном ДТП на трассе-"убийце" выросло до пяти человекСмотреть фотографии
10:15
Новые жилые районы в Котельниково Волгоградской области обеспечивают современными коммуникациямиСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде 500 пациентов областной больницы эвакуировали из-за пожараСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде квартиру умершей пенсионерки обманом увели у муниципалитетаСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде отмечают 76-годовщину начала операции "Уран" под СталинградомСмотреть фотографии
08:50
В Волгоградской области МУП незаконно качало воду из артезианских скважинСмотреть фотографии
18:20
В Волжском за выходные один подросток скончался, другой получил сильнейшие ожогиСмотреть фотографии
15:52
Волгоградский «Ротор» и "Томь" обошлись без головСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде улица Штеменко на грани мусорного коллапсаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 