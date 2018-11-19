Расследования

В Волгоградской области юриста-мошенника отправили за решетку

Расследования 19.11.2018 15:48
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19.11.2018 15:48


К 5 годам 10 месяцам колонии общего режима приговорен бывший юрист из Волжского Михаил Яковлев. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, 41-летний директор ООО "Юридическая помощь" совершил 10 эпизодов мошенничества с октября 2013 года по ноябрь 2016-го. Под предлогом оказания юридических услуг, Яковлев составлял договора, но свою работу не выполнял. Размер ущерба в каждом конкретном эпизоде составил от 27 000 до 824 700 рублей.  
Юрист был признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ - "Мошенничество". Осужденный вину не признал и подал на апелляцию. Но областной суд оставил приговор в силе.

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