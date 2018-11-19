Общество 19.11.2018 16:17
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19.11.2018 16:17
Безвыходной и отчаянной называют жители дома №31 по ул. Шумилова в Кировском районе Волгограда ситуацию, в которой они находятся уже 19 дней. Как рассказали волгоградцы ИА «Высота 102», подъезды их дома с 1 ноября заполонил густой пар, который поднимается с цокольного этажа. Едкий подвальный запах, плесень, грибок и повышенная влажность делают пребывание в доме фактически невыносимым. Дом уже начал покрываться новогодними сосульками. В квартирах уже появились тараканы, которых погнал в жилища инстинкт выживания. Несмотря на открытые окна, видимость в подъездах почти нулевая.
Причина запаривания - порыв системы отопления на цокольном этаже. В результате аварии подвал оказался затоплен кипятком. Аварийные бригады периодически откачивает воду, однако это не даёт никакого эффекта. Постоянная влажность уже сделала свое черное дело – квартиры, расположенные на первом этаже, покрылись плесенью, там поднялись полы. Между тем, недавно в доме был сделан капитальный ремонт. Волгоградцы в отчаянии уже написали жалобы президенту Владимиру Путину, так как никто из коммунальщиков, по словам жильцов, не хочет брать на себя ответственности за произошедшее – «Концессии теплоснабжения» и УК «МУК» не могут договориться, кто виноват в произошедшем и самое главное – кто будет устранять аварию.
Между тем, жить в пропаренных насквозь квартирах уже невозможно – люди начинают болеть от постоянной влажности, портится мебель. «Если коммунальщики не хотят выполнять свою работу, пусть власти объявляют чрезвычайную ситуацию в нашем доме! – возмущаются люди. – Может, тогда обратят внимание на наши проблемы?».
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