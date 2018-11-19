В Волгограде управляющая компания установила видеоловушки около мусорных баков

Общество 19.11.2018 16:38
799 2
19.11.2018 16:38
Вину на жителей частного сектора переложили в УК «ЖилЭксперт» за нагромождение мусора на одной из главных улиц Краснооктябрьского района, отреагировав на публикацию ИА «Высота 102» «В Волгограде улица Штеменко на грани мусорного коллапса». Как пояснил руководитель управляющей компании Виталий Стеценко, ситуация вынудила коммунальщиков установить дополнительные камеры видеонаблюдения за проблемным участком, куда, по его утверждению, привозят и приносят мусор жители частного сектора.
«Они не заключают договоры на вывоз мусора и приносят все в контейнеры многоквартирных домов, - рассказал Виталий Стеценко. – Легче найти и наказать того, кто легально работает и несет ответственность, чем поймать тех, кто ничего не платит за вывоз мусора и создает проблемы другим». По словам Виталия Стеценко, мусор подбрасывают и к другим многоквартирным домам, расположенным недалеко от частного сектора, например, на ул. Титова, 62, на ул. Триумфальной, 12.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что в последнее время участились жалобы жильцов на захламление территорий по ул. Штеменко, 31, по ул. Штеменко, 46. Между тем, мусорные завалы на ул. Штеменко, 31 уже ликвидированы. В прокуратуре Краснооктябрьского района Волгограда пояснили, что управляющая компания прибралась после внесения представления в адрес юридического лица. Намерены в надзорном органе отреагировать и на ситуацию, сложившуюся на ул. Штеменко, 46.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
28930 11
28.10.2018 19:26
24152 9
06.11.2018 16:04
14969 76
В Волгоградской области коллекторы выбили из должников за капремонт первые миллионы19.11.2018 17:21
Густой пар окутал жилой дом в Волгограде из-за бездействия коммунальщиков19.11.2018 16:17
Супердевочка из Волжского попала в Книгу рекордов России19.11.2018 13:50
Волгоградская область примет на временное проживание 1 тысячу иностранцев19.11.2018 12:27
В Волгограде снесут павильон «Ты это, заходи если че»19.11.2018 10:57
Очередная УК в Волгограде и ее руководитель заплатят 150 000 рублей штрафа за плохую работу19.11.2018 10:47
Новые жилые районы в Котельниково Волгоградской области обеспечивают современными коммуникациями19.11.2018 10:15
Скандально известного застройщика «Парка Европейского» в Волгограде хотят вывести из банкротства18.11.2018 15:25
В Волгоградской области коллекторы разослали «письма счастья» должникам фонда капремонта18.11.2018 11:58
На реконструкцию Дворца спорта в Волгограде пошли первые миллионы17.11.2018 16:54
В Волгоградской области отказники от «нового» жилья вышли на улицы с плакатами17.11.2018 13:35
Ростовский подрядчик должен устранить брак на двух улицах Волгограда17.11.2018 12:25
«Концессии водоснабжения» в одночасье оставили без воды жителей поселка Волгоградской области17.11.2018 09:49
Волгоградских и воронежских водителей напугали "пьяными" очками17.11.2018 09:39
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» ответили на обвинения в «недотопе»16.11.2018 22:09
Реклама