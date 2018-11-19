Общество

В Волгограде управляющая компания установила видеоловушки около мусорных баков

Общество 19.11.2018 16:38
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19.11.2018 16:38


Вину на жителей частного сектора переложили в УК «ЖилЭксперт» за нагромождение мусора на одной из главных улиц Краснооктябрьского района, отреагировав на публикацию ИА «Высота 102» «В Волгограде улица Штеменко на грани мусорного коллапса». Как пояснил руководитель управляющей компании Виталий Стеценко, ситуация вынудила коммунальщиков установить дополнительные камеры видеонаблюдения за проблемным участком, куда, по его утверждению, привозят и приносят мусор жители частного сектора.
«Они не заключают договоры на вывоз мусора и приносят все в контейнеры многоквартирных домов, - рассказал Виталий Стеценко. – Легче найти и наказать того, кто легально работает и несет ответственность, чем поймать тех, кто ничего не платит за вывоз мусора и создает проблемы другим». По словам Виталия Стеценко, мусор подбрасывают и к другим многоквартирным домам, расположенным недалеко от частного сектора, например, на ул. Титова, 62, на ул. Триумфальной, 12. 
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что в последнее время участились жалобы жильцов на захламление территорий по ул. Штеменко, 31, по ул. Штеменко, 46. Между тем, мусорные завалы на ул. Штеменко, 31 уже ликвидированы. В прокуратуре Краснооктябрьского района Волгограда пояснили, что управляющая компания прибралась после внесения представления в адрес юридического лица. Намерены в надзорном органе отреагировать и на ситуацию, сложившуюся на ул. Штеменко, 46. 

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