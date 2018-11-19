Под Волгоградом изъято около 100 кг контрабандной черной и красной икры





Полицейские задержали в Волгоградской области автомашину, набитую контрабандной продукцией - банками и контейнерами с красной и черной икрой, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, автомашина под управлением 46-летнего жителя Республики Калмыкия, перевозившая незаконно добытые рыбные деликатесы, была остановлена и задержана сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Госавтоинспекции на посту ДПС в Городищенском районе.

В ходе осмотра в багажнике транспортного средства обнаружены сумки-холодильники, в которых находились 40 стеклянных банок и три контейнера с икрой рыб предположительно осетровых и лососевых пород. В общей сложности изъято 20 килограммов черной и 75 килограммов красной икры. Документы, подтверждающие законность добычи и безопасность деликатесов, водитель не предъявил. Предварительный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составляет более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.









