Под Волгоградом изъято около 100 кг контрабандной черной и красной икры

Происшествия 19.11.2018 12:51
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19.11.2018 12:51
Полицейские задержали в Волгоградской области автомашину, набитую контрабандной продукцией - банками и контейнерами с красной и черной икрой, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, автомашина под управлением 46-летнего жителя Республики Калмыкия, перевозившая незаконно добытые рыбные деликатесы, была остановлена и задержана сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Госавтоинспекции на посту ДПС в Городищенском районе.
В ходе осмотра в багажнике транспортного средства обнаружены сумки-холодильники, в которых находились 40 стеклянных банок и три контейнера с икрой рыб предположительно осетровых и лососевых пород. В общей сложности изъято 20 килограммов черной и 75 килограммов красной икры. Документы, подтверждающие законность добычи и безопасность деликатесов, водитель не предъявил. Предварительный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составляет более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
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