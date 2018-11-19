В Волгоградской области мужчина сгорел в частном доме

Происшествия 19.11.2018 12:36
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19.11.2018 12:36
Мужчина 1950 года рождения погиб на пожаре в частном доме в селе Староселье Михайловского округа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального МЧС, загорелись домашние вещи на пощади 6 квадратных метров. Предполагаемая причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Специалисты призывают быть бдительными и осторожными при эксплуатации печей и электрооборудования.
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