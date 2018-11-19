Федеральные новости

Стало известно, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД

Федеральные новости 19.11.2018 12:07
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19.11.2018 12:07


МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В РЖД представили концепт новых плацкартных вагонов: модульные пространства и пассажирские места со шторами, современный интерьер и вендинговые автоматы.
Ранее глава компании Олег Белозеров рассказал, что на базе общих и плацкартных вагонов обсуждается создание новых с зонами персонального комфорта.
В распоряжении РИА Новости оказались фотографии концепта.
Интерьер выполнен в светлых тонах, сами полки — в серых, с красными подголовниками. Столики и перегородки — под светлое дерево.
Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано розеткой и USB-разъемом, а также плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и полностью отгородиться от попутчиков.
В туалетах — гигиенический душ, пеленальный столик, автоматический кран, дозатор мыла, бумажные полотенца, сушилка для рук.
Представитель РЖД подтвердил РИА Новости подлинность фотографий. По его словам, реновация начнется в следующем году.
Подробнее: https://ria.ru/society/20181119/1533048086.html

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