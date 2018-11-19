Волгоградская область примет на временное проживание 1 тысячу иностранцев

Общество 19.11.2018 12:27
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19.11.2018 12:27
Правительство урезало квоту регионам на временное проживание в России иностранцев в 2019 году. Однако она не коснулась Волгоградской области: согласно постановлению правительства России, опубликованному сегодня на официальном сайте ведомства, на 2019 год квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства составит 1 тысячу разрешений на временное проживание в Волгоградской области, как и в 2018-м. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ.
Больше всего квот среди субъектов ЮФО – 3 тыс. 500 - получат Краснодарский край и Ростовская область. Далее следует республика Крым – 1 тыс. 500 квот, Севастополь и республика Адыгея – 600 квот, Астраханская область – 300 квот, республика Калмыкия – 200.
Всего на 2019 год будет выдано меньше почти на 7 тыс. разрешений на временное проживание в России: в 2018-м квота составляла 90 тыс. 360 разрешений. Это обусловлено продолжением реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, участникам которой не требуется получение квоты, - говорится в документе. Так, за восемь месяцев 2018 года участникам этой госпрограммы совместно с членами их семей выдано 42 тыс. 343 разрешений на временное проживание в России вне квоты.
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