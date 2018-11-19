Здравоохранение

В Волгоградской области проанализируют цены на лекарства

Здравоохранение 19.11.2018 11:28
2564 18
19.11.2018 11:28


Цены на лекарственные препараты, прежде всего жизненно важные, изучат в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу администрации региона, провести анализ стоимости медикаментов в аптечных сетях и при осуществлении государственных закупок поручил сегодня губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.
"Поручаю провести анализ цен на лекарственные препараты в аптечной сети, анализ госзакупок лекарственных препаратов, расходных материалов, оборудования, приобретаемых лечебными учреждениями области для диагностики и лечения пациентов. Прошу проверить порядок приобретения и порядок ценообразования на данные группы товаров и представить предложения", - сказал глава региона.
По его словам, в некоторых аптечных пунктах цены на такие лекарства значительно ниже, чем у оптовиков и дилеров, что не может не вызывать сомнений в их качестве, подлинности и надлежащих условиях хранения. С другой стороны, стоимость ряда препаратов значительно выше, чем у оптовиков. "Это вторая крайность, которая также недопустима", - отметил губернатор.

 

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