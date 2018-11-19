В Волгоградской области проанализируют цены на лекарства

Здравоохранение 19.11.2018 11:28
2564 18
19.11.2018 11:28
Цены на лекарственные препараты, прежде всего жизненно важные, изучат в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу администрации региона, провести анализ стоимости медикаментов в аптечных сетях и при осуществлении государственных закупок поручил сегодня губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.
"Поручаю провести анализ цен на лекарственные препараты в аптечной сети, анализ госзакупок лекарственных препаратов, расходных материалов, оборудования, приобретаемых лечебными учреждениями области для диагностики и лечения пациентов. Прошу проверить порядок приобретения и порядок ценообразования на данные группы товаров и представить предложения", - сказал глава региона.
По его словам, в некоторых аптечных пунктах цены на такие лекарства значительно ниже, чем у оптовиков и дилеров, что не может не вызывать сомнений в их качестве, подлинности и надлежащих условиях хранения. С другой стороны, стоимость ряда препаратов значительно выше, чем у оптовиков. "Это вторая крайность, которая также недопустима", - отметил губернатор.
Реклама
Популярное по теме
19.11.2018 11:28
2565 18
13.11.2018 15:33
3490 8
16.11.2018 12:33
7170 5
Волгоградцев пригласили на бесплатную диагностику17.11.2018 10:37
Здравоохранение 17.11.2018 10:37
2684 0 Обсудить
В волгоградских учреждениях здравоохранения – "свежая кровь"16.11.2018 12:33
Здравоохранение 16.11.2018 12:33
7170 5 Обсудить
В Волгоградской области цены на жизненно важные лекарства останутся на прежнем уровне13.11.2018 15:33
Здравоохранение 13.11.2018 15:33
3490 8 Обсудить
Волгоградская область готовится принимать на лечение иностранных граждан13.11.2018 12:15
Здравоохранение 13.11.2018 12:15
1475 0 Обсудить
Волгоградстат: В Волгоградской области стали меньше умирать12.11.2018 14:02
Здравоохранение 12.11.2018 14:02
1944 9 Обсудить
Клиническая больница Волгограда вошла в пилотный проект по развитию медицинского туризма08.11.2018 15:40
Здравоохранение 08.11.2018 15:40
4107 0 Обсудить
Эбола, чума и холера: волгоградцев предупредили об опасных болезнях за рубежом08.11.2018 10:26
Здравоохранение 08.11.2018 10:26
1434 5 Обсудить
ОНФ: Волгоградская область оказалась в списке отличившихся по темпам установки модульных ФАПов23.10.2018 15:14
Здравоохранение 23.10.2018 15:14
8482 4 Обсудить
«Волгоград Арена» впервые принимает неспортивное мероприятие17.10.2018 16:19
Здравоохранение 17.10.2018 16:19
5770 9 Обсудить
Жители Волгоградской области определят лауреатов народной премии в области медицины15.10.2018 11:41
Здравоохранение 15.10.2018 11:41
6146 9 Обсудить
Мичиган, Сингапур, Колорадо: в Волгоградской области готовятся к сезону гриппа14.10.2018 08:25
Здравоохранение 14.10.2018 08:25
2782 0 Обсудить
В Волгоградской области назначили нового главврача Нехаевской ЦРБ12.10.2018 15:56
Здравоохранение 12.10.2018 15:56
4101 6 Обсудить
Новые главврачи назначены в двух больницах Волгоградской области09.10.2018 20:02
Здравоохранение 09.10.2018 20:02
9558 2 Обсудить
В Волгограде железнодорожная больница приглашает на бесплатную диагностику09.10.2018 10:13
Здравоохранение 09.10.2018 10:13
1895 0 Обсудить
О спасении «утопающих»: В Волгоградской области обсудили здоровье и смертность мужчин03.10.2018 16:30
Здравоохранение 03.10.2018 16:30
8018 14 Обсудить
Реклама