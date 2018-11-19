В Волгограде задержали лжериелторов, которые «сдали» квартир на 5 миллионов рублей



Полицейские задержали 4 девушек в возрасте от 25 до 29 лет, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, жительницы Волгограда под видом оказания риелторских услуг сдавали несуществующие квартиры. С марта 2016 по ноябрь 2018 подозреваемые размещали в сети объявления с фейковыми квартирами и представлялись их собственниками. Но когда клиенты обращались в агентство, то с них брали около 50 процентов от стоимости месячной аренды и якобы созванивались с «родственниками собственника». При этом люди под различными предлогами так и не заселялись в почти оплаченное жилье.

В результате обыска в офисе «лжериелторской компании» были изъяты средства связи, сим-карт, компьютерная техника, банковские карты, более 300 фиктивных договоров. Задержанные дали признательные показания и находятся на подписке о невыезде.