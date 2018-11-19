В Волгограде снесут павильон «Ты это, заходи если че»

Общество 19.11.2018 10:57
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19.11.2018 10:57
Павильон со странной вывеской снесут в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение администрации района, объект под странным названием «Ты это, заходи если че», расположенный на ул. Библиотечной, 16, будет снесен с лица земли как самовольная постройка. Решения о сносе районными властями приняты также в отношении других объектов с более приземленными вывесками – «Хлеб», «Домино», «Цветы», «Пресса».
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