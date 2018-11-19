Очередная УК в Волгограде и ее руководитель заплатят 150 000 рублей штрафа за плохую работу





Нарушения в содержании многоквартирных домов обернулись штрафами для волгоградской компании ООО «Аварийно-ремонтная служба» и его руководителя. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в управлении госжилнадзора Волгоградской области, при обследовании фасада многоквартирного дома № 14 по ул. Курчатова в г. Волгограде обнаружены трещины в кирпичной кладке, участки выветривания цементного раствора в швах кирпичной кладки, со стороны главного фасада здания выявлены повреждения штукатурного и бетонного слоев двух плит карнизного свеса.

В подвале многоквартирного дома № 129 по ул. 64 Армии - участки подтопления. На придомовой территории многоквартирного дома № 140 "б" по ул. Кирова не были приведены в порядок зеленые насаждения, ветви которых касались конструктивных элементов здания. На этой же улице в подъезде №3 в многоквартирном доме №102 выявлены нарушения в содержании окон: частичное отсутствие двойного остекления, вторых створок рам, фурнитуры, а также повреждения целостности светопрозрачных заполнений.

За нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом общая сумма штрафов, назначенных постановлениями мирового судьи обществу и его директору, составила 150 000 рублей. Напомним, неделю назад на такую же сумму - 150 тыс. рублей - за несоблюдение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом было оштрафовано ООО "ЖилСервис" и ее руководитель.



