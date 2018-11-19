Новые жилые районы в Котельниково Волгоградской области обеспечивают современными коммуникациями





Обеспечение жильем и создание достойных условий проживания работников - важный аспект строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, квартиры жилого района «Восточный», который построила компания в городе Котельниково, уже заселены. Сейчас предприятие продолжает строительство объектов второго района - «Дубовой рощи».

Жилые районы современной формации должны быть снабжены надежными инженерно-техническими сооружениями и коммуникациями.

Компания заблаговременно позаботилась о том, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию домов и дорог, создать комфортные условия проживания в районе «Дубовая роща», площадь которого составит около 180 га. Обеспечивать надежную защиту такой большой территории от возможных подтоплений будут три станции ливневой канализации. Их ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2018 года.





Водосточная сеть «Дубовой рощи» представляет собой сочетание открытых и закрытых сооружений. Наружная ливневая канализация предназначена для отвода атмосферных осадков или талых вод, которые по открытым лоткам и уклонам дорог будут перетекать в ближайший дождеприемник. Затем по системе самотечных коллекторов дождевые стоки соберутся в сооружения ливневой канализации, состоящие из приемного аккумулирующего резервуара емкостью 2000 м³ и насосной станции для равномерной перекачки на очистные сооружения.

Эксплуатация ливневой канализации предусмотрена для защиты фундаментов 13 корпусов среднеэтажных жилых домов, 342 коттеджей, школы, поликлиники, детских дошкольных учреждений и других социальных объектов, предотвратит возникновение луж на дорогах и тротуарах нового района общей протяженностью 21 километр.

При этом ливневые сооружения нужны не только для отвода лишней воды с улиц, но и для улучшения общей экологической обстановки. В городских условиях талая или дождевая вода быстро загрязняется. Очистку сточных вод «Дубовой рощи» обеспечат пескоуловитель, нефтеуловитель и сорбционный фильтр, входящие в комплекс ливневой канализации.

Современные природосберегающие технологии учтены в проектных решениях всех объектов компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», которая строит промышленное предприятие, создает новые современные районы, заботится о благополучии жителей и сохранности окружающей среды.







