Расследования 19.11.2018 10:01
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19.11.2018 10:01
Уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено по факту увода трехкомнатной квартиры пенсионерки, которая должна была достаться после ее смерти муниципалитету. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в связи со смертью престарелой единственной собственницы трехкомнатной квартиры в Кировском районе г.Волгограда данное жилое помещение подлежало передаче в муниципальную собственность как выморочное имущество.
Однако при оформлении необходимых документов администрацией Волгограда оказалось, что на основании решения суда право собственности на квартиру переоформлено на постороннее лицо, представившее суду предварительный договор купли-продажи и расписку. Согласно указанным документам, за несколько недель до смерти пенсионерка якобы продала свою квартиру. Однако выяснилось, что документы были подложными.
Уголовное дело расследуется СУ УМВД России по г.Волгограду.
Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой г.Волгограда на контроль.
В настоящее время судебное решение о признании права собственности на квартиру за посторонним лицом отменено, жилое помещение оформляется в муниципальную собственность.
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