В Волгограде отмечают 76-годовщину начала операции "Уран" под Сталинградом

От Сталинграда - до Великой Победы 19.11.2018 09:10
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19.11.2018 09:10
Торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, сегодня пройдут в городе-герое Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". В этот день - 19 ноября 1942 года - был дан старт операции "Уран", которая навсегда вошла в историю.
Памятные мероприятия пройдут сегодня на Аллее Героев, Мамаевом кургане и мемориальном комплексе Лысая гора. К памятникам и обелискам будут возложены цветы и венки. Торжества пройдут во всех районах Волгограда.
Примечательно, что в этом году исполняется ровно 50 лет историческому мемориалу на Лысой горе - это вторая по значимости высота в городе после Мамаева кургана. Во время Сталинградской битвы на Лысой горе шли кровопролитные бои, подступы к Волге защищала 64-я армия под командованием генерал-лейтенанта М.С. Шумилова. Бои за высоту длились 147 дней. Поэтому в этом году день начала контрнаступления советских войск под Сталинградом было решено провести именно на этом памятном месте. Почтить подвиг героев соберутся несколько поколений - ветераны, учащиеся общеобразовательных школ, студенты, общественники, представители власти.
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