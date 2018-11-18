Волгоградский «Ротор» и "Томь" обошлись без голов

0:0 - счет сегодняшнего матча на «Волгоград-Арене» так и не был открыт. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградский «Ротор» на домашнем стадионе принимал «Томь». Игра особой зрелищностью не отличилась, по владению мячом и моментам команды сыграли равно. Стоит отметить, томская команда – лидер ФНЛ, что нельзя сказать про волгоградцев: клуб на 14-м месте.
Спорт 18.11.2018 15:52
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18.11.2018 15:52
0:0 - счет сегодняшнего матча на «Волгоград-Арене» так и не был открыт. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградский «Ротор» на домашнем стадионе принимал «Томь». Игра особой зрелищностью не отличилась, по владению мячом и моментам команды сыграли равно. Стоит отметить, томская команда – лидер ФНЛ, что нельзя сказать про волгоградцев: клуб на 14-м месте.
0:0 - счет сегодняшнего матча на «Волгоград-Арене» так и не был открыт. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградский «Ротор» на домашнем стадионе принимал «Томь». Игра особой зрелищностью не отличилась, по владению мячом и моментам команды сыграли равно. Стоит отметить, томская команда – лидер ФНЛ, что нельзя сказать про волгоградцев: клуб на 14-м месте.
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