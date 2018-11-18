Происшествия 18.11.2018 13:31
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18.11.2018 13:31
В Советском районе Волгограда при проведении земляных работ повредили газопровод. В пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области ИА «Высота 102» данный факт подтвердили. Пожарная служба вместе с полицией, «Скорой помощью» и газовой службой выезжали на место происшествия - Девятую улицу поселка Верхняя Ельшанка. Сколько жителей частного сектора остались без газа, неизвестно. В пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Волгоград» корреспонденту пояснили, что трубопровод находится в частной собственности. Объект принадлежит ООО «Прадо».
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