



На собрании кредиторов ООО «Орион» принято решение о введении внешнего управления в компании. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные арбитражного суда Волгоградской области. Данная процедура направлена на восстановление платежеспособности бывшего застройщика жилого комплекса «Парк Европейский». Ее особенность в том, что управлять компанией будет не ее учредитель и руководство, а внешний управляющий. На данном этапе выплаты кредиторам могут быть заморожены.

Двое дольщиков оспорили данное решение, посчитав его нецелесообразным. С мнением граждан согласилась и компания «Пересвет-Юг», которая достраивает скандальный объект и является его новым инвестором. В беседе с корреспондентом информагентства дольщики пояснили, что «Орион», по их мнению, следует подвергнуть финансовому оздоровлению. Эта процедура предусматривает возобновление работы коммерческой структуры и поэтапную выплату долгов кредиторам.

Наблюдение в ООО «Орион» арбитражный суд ввел еще в ноябре 2017 года. В марте текущего года сами дольщики выступили с ходатайством продлить этот этап, поскольку многие граждане не успели вступить в дело о банкротстве. Всего квартиры в 13 домах приобрели 1395 человек.

Новый застройщик «Пересвет-Юг» недавно возобновил строительство. В скором времени компания начнет заключать с собственниками квартир допсоглашения к договорам долевого участия. Несколько дней назад на сайте «Пересвет-Юг» появилась информация о старте продаж жилья в «Парке Европейском», согласно которой первый дом будет сдан в эксплуатацию в 2019 году. Достройка жилого комплекса стала возможной во многом благодаря финансовой помощи из регионального бюджета.

Справка. Строительство жилого комплекса «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда стартовало в 2012 году. В 2016 году строительство было заморожено – из 28 домов ООО «Орион» сдало только четыре. По 13 многоэтажкам застройщик привлек средства дольщиков в объеме 1,2 млрд рублей. Гендиректор «Ориона» Евгений Карпушов, руководитель генподрядной фирмы «Трейд» Юрий Бескровный, сотрудник головного офиса компании «Квартстрой Премьер» Федор Кифишин, директор местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгения Красильникова стали фигурантами уголовного дела. По данным следствия, речь идет о хищении более чем 800 миллионов рублей.



