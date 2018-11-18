Общество 18.11.2018 15:25
385 0
18.11.2018 15:25
На собрании кредиторов ООО «Орион» принято решение о введении внешнего управления в компании. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные арбитражного суда Волгоградской области. Данная процедура направлена на восстановление платежеспособности бывшего застройщика жилого комплекса «Парк Европейский». Ее особенность в том, что управлять компанией будет не ее учредитель и руководство, а внешний управляющий. На данном этапе выплаты кредиторам могут быть заморожены.
Двое дольщиков оспорили данное решение, посчитав его нецелесообразным. С мнением граждан согласилась и компания «Пересвет-Юг», которая достраивает скандальный объект и является его новым инвестором. В беседе с корреспондентом информагентства дольщики пояснили, что «Орион», по их мнению, следует подвергнуть финансовому оздоровлению. Эта процедура предусматривает возобновление работы коммерческой структуры и поэтапную выплату долгов кредиторам.
Наблюдение в ООО «Орион» арбитражный суд ввел еще в ноябре 2017 года. В марте текущего года сами дольщики выступили с ходатайством продлить этот этап, поскольку многие граждане не успели вступить в дело о банкротстве. Всего квартиры в 13 домах приобрели 1395 человек.
Новый застройщик «Пересвет-Юг» недавно возобновил строительство. В скором времени компания начнет заключать с собственниками квартир допсоглашения к договорам долевого участия. Несколько дней назад на сайте «Пересвет-Юг» появилась информация о старте продаж жилья в «Парке Европейском», согласно которой первый дом будет сдан в эксплуатацию в 2019 году. Достройка жилого комплекса стала возможной во многом благодаря финансовой помощи из регионального бюджета.
Справка. Строительство жилого комплекса «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда стартовало в 2012 году. В 2016 году строительство было заморожено – из 28 домов ООО «Орион» сдало только четыре. По 13 многоэтажкам застройщик привлек средства дольщиков в объеме 1,2 млрд рублей. Гендиректор «Ориона» Евгений Карпушов, руководитель генподрядной фирмы «Трейд» Юрий Бескровный, сотрудник головного офиса компании «Квартстрой Премьер» Федор Кифишин, директор местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгения Красильникова стали фигурантами уголовного дела. По данным следствия, речь идет о хищении более чем 800 миллионов рублей.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
28851 11
28.10.2018 19:26
24099 9
06.11.2018 16:04
14804 76
В Волгоградской области коллекторы разослали «письма счастья» должникам фонда капремонта18.11.2018 11:58
На реконструкцию Дворца спорта в Волгограде пошли первые миллионы17.11.2018 16:54
В Волгоградской области отказники от «нового» жилья вышли на улицы с плакатами17.11.2018 13:35
Ростовский подрядчик должен устранить брак на двух улицах Волгограда17.11.2018 12:25
«Концессии водоснабжения» в одночасье оставили без воды жителей поселка Волгоградской области17.11.2018 09:49
Волгоградских и воронежских водителей напугали "пьяными" очками17.11.2018 09:39
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» ответили на обвинения в «недотопе»16.11.2018 22:09
В Волгограде стало больше "засветившихся" пешеходов16.11.2018 20:16
Фронтовики попросят у волгоградских властей денег на ремонт разбитых дорог к школам16.11.2018 16:10
В Волгограде "лечебным воздухом" бомжатника травят больных детей16.11.2018 15:27
В Волгограде УК обвиняют "Концессии теплоснабжения" в недотопе16.11.2018 12:10
В Волгоградской области молодые летчики над Волгой учились бомбить врага16.11.2018 11:10
В общественной палате Волгограда - кадровая перезагрузка16.11.2018 11:08
Природоохранная прокуратура наказала троих сотрудников администрации Волгограда16.11.2018 08:07
В Волгограде кабинет депутата Госдумы от Волгоградской области превратился в большую лужу15.11.2018 18:18
Реклама