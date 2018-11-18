Под Волгоградом собаки насмерть загрызли мужчину





В городе Краснослободске Среднеахтубинского района сегодня утром на территории одного из частных домов был обнаружен труп 42-летнего мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК РФ региона, погибший был наемным рабочим местного фермера и проживал в вагончике на территории хозяйства, которое в ночное время охраняло 5 собак служебной породы.

Также известно, что накануне трагедии погибший со своим напарником распивал алкоголь. А, когда вышел во двор, на него набросились собаки. Лай и шум услышал владелец соседнего участка и вызвал полицию. Но прибывшие стражи порядка увидели уже мертвого мужчину с множеством рваных ран на теле.







