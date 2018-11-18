Общество

В Волгоградской области коллекторы разослали «письма счастья» должникам фонда капремонта

Общество 18.11.2018 11:58
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18.11.2018 11:58


Уведомления о долгах получили жители Волгоградской области, которые по разным причинам не вносили вовремя плату в региональный фонд капремонта многоквартирных домов, сообщает ИА «Высота 102». Письма брошены в почтовые ящики, имен и фамилий собственников в качестве адресатов не указано. Зато указаны суммы и приложены квитанции, строго по которым люди должны осуществить оплату. При этом к основному долгу добавляется еще и вознаграждение коллекторам за взыскание. Так, при долге примерно в 5200 рублей собственник квартиры становится должен еще и более 1100 рублей фирме ООО «Юридический центр «МКС». Именно с этой организацией, включенной государственный реестр ФССП, УНО «Региональный фонд капремонта» заключила агентский договор на право взыскивать просроченную задолженность с собственников жилых помещений. В письмах юридического центра «МКС» также содержится информация о том, что в случае передачи задолженности отделу выездного взыскания сумма расходов коллекторов вырастет и соответственно собственник станет должен еще больше. А в случае отказа от оплаты задолженности владельцам квартир грозит взыскание в судебном порядке, что повлечет за собой еще большие суммы, которые придется выплатить.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», задолженность владельцев недвижимости за время действия программы капремонта в Волгоградской области составила около 1,5 миллиарда рублей. Всего же взносов за капремонт собственникам жилья было начислено в размере 7,5 миллиарда рублей, т.е жители региона оплатили лишь около 80%.  В частности, в Волгограде долги за капремонт составили около 1 миллиарда рублей. Среди муниципальных образований самыми дисциплинированными оказались жители Урюпинска – здесь уровень оплаты составил 90%. Худшим муниципалитетом в плане регулярности поступлений взносов в ФКР стал Кумылженский район – около 56% оплаты.

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