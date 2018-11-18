В Волгоградской области потерявшая в пожаре дом семья сгорела в бане

Происшествия 18.11.2018 11:53
1445 0
18.11.2018 11:53
Сегодня ночью в хуторе Попов Даниловского района Волгоградской области двое людей сгорели при пожаре. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК РФ по региону, погибшие были родственниками – матерью и сыном. В половине третьего ночи загорелась деревянная баня площадью 4 на 4 метра. Предполагаемая причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Также известно, что баня использовалась погибшими в качестве жилья, так как дом на участке ранее сгорел и жить людям было негде.
Реклама
Популярное по теме
12.11.2018 19:16
43863 4
23.10.2018 09:22
22606 26
12.11.2018 21:08
15658 0
В частном секторе Советского района Волгограда горе-строители повредили газопровод18.11.2018 13:31
Происшествия 18.11.2018 13:31
3606 0 Обсудить
Под Волгоградом собаки насмерть загрызли мужчину18.11.2018 12:02
Происшествия 18.11.2018 12:02
4081 0 Обсудить
В Волгограде пешехода на тротуаре снес автомобиль18.11.2018 10:45
Происшествия 18.11.2018 10:45
1496 0 Обсудить
В Волгограде две пассажирки такси попали в больницу18.11.2018 10:41
Происшествия 18.11.2018 10:41
1160 0 Обсудить
В Волгограде поезд насмерть сбил человека16.11.2018 17:02
Происшествия 16.11.2018 17:02
5164 9 Обсудить
В Волгограде вынесли приговор крупному наркодилеру16.11.2018 15:07
Происшествия 16.11.2018 15:07
1629 2 Обсудить
Опубликовано видео с места гибели в ДТП под Волгоградом четырех жителей Нижнего Новгорода16.11.2018 14:52
Происшествия 16.11.2018 14:52
7855 6 Обсудить
Четверо погибших: в Волгоградской области легковушка влетела в «КАМАЗ» на трассе-"убийце"16.11.2018 13:43
Происшествия 16.11.2018 13:43
7284 2 Обсудить
В Волгограде кирпичная стена рухнула на припаркованные машины16.11.2018 11:38
Происшествия 16.11.2018 11:38
4873 8 Обсудить
В Волгограде на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину16.11.2018 10:55
Происшествия 16.11.2018 10:55
3752 6 Обсудить
В Волгограде переполох в подвале заставил бежать на улицу 20 жителей пятиэтажки16.11.2018 09:04
Происшествия 16.11.2018 09:04
2877 3 Обсудить
Ночью в Волгограде тушили пожар на острове Сарпинский16.11.2018 07:58
Происшествия 16.11.2018 07:58
1713 9 Обсудить
Волгоградка из-за ревности разбила машину сожителя15.11.2018 13:00
Происшествия 15.11.2018 13:00
3256 4 Обсудить
В Волгограде полицейские нашли вора с чужим кошельком, полным денег15.11.2018 11:58
Происшествия 15.11.2018 11:58
2706 9 Обсудить
В Советском районе Волгограда в дачном домике сгорели мать с сыном15.11.2018 11:32
Происшествия 15.11.2018 11:32
3443 6 Обсудить
Реклама