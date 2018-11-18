Происшествия

В Волгограде пешехода на тротуаре снес автомобиль

Происшествия 18.11.2018 10:45
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18.11.2018 10:45


Накануне в Дзержинском районе Волгограда  автомобиль снес 20-летнюю девушку, которая стояла на тротуаре. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, автомобиль  «ДЭУ Нексия» под управлением 32-летнего водителя на проспекте Жукова , совершая левый поворот на ул. Качинцев,  не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ- 210740», под управлением 62-летнего водителя. После  столкновения автомобиль «ВАЗ-210740» откинуло на тротуар, где произошел наезд на 20-летнюю девушку-пешехода. В результате ДТП водитель «ВАЗа» и пешеход с травмами доставлены  в медицинское учреждение. 

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