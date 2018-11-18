



ООО «Управление отходами-Волгоград» за 150 миллионов рублей ищет исполнителя по расчету, начислению платежей, распечатке и адресной доставке, сбору и учету платежек, а также формированию и актуализации базы данных. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов. Услуга региональному оператору в сфере обращения с ТКО должна оказываться в течение всего следующего года. Как следует из документации аукциона, в ООО «Управление отходами-Волгоград» уже подсчитали, что платить за вывоз и сбор мусора им будет 1 миллион физических лиц и около 100 тысяч юридических. Между тем, до сих пор в Волгоградской области не утвержден мусорный тариф, а регоператор приступает к своей работе уже с 1 января будущего года.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что ООО «Управление отходами-Волгоград» за несколько миллиардов рублей ищет исполнителей по вывозу мусора в разных районах и городских округах Волгоградской области.



