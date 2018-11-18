Волгоградские коммунисты выбрали лидера

Политика 17.11.2018 23:23
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17.11.2018 23:23
Сегодня стало известно имя первого секретаря обкома КПРФ Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», им стала, а точнее, осталась Тамара Головачева. Таков результат отчетно-выборной конференции волгоградского реготделения партии, сообщает ИА "Высота 102". Тамара Головачева с июня 2017 года исполняла обязанности первого секретаря.
Напомним, делегаты, которые приехали в Волгоград из районов и городских округов региона, выбрали членов обкома, затем уже члены обкома определились с кандидатурой первого секретаря обкома КПРФ. Конференция началась в 11-00 и длилась едва ли не двенадцать часов.
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