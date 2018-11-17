На реконструкцию Дворца спорта в Волгограде пошли первые миллионы

Общество 17.11.2018 16:54
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17.11.2018 16:54
Около двух миллионов рублей потратит фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» на подготовку подготовительных работ по ремонту Дворца спорта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организацию, так, объявлен запрос котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения, сетей связи, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на объекте. На эти цели выделено 816 тысяч рублей. Еще 1 миллион 141 тысяча рублей – это начальная цена в запросе котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения и канализации. Первый этап работ должен быть выполнен до 6 декабря 2018 года, второй – до 5 февраля следующего года.
Напомним, Дворец спорта был передан на безвозмездной основе Волгоградским облсовпрофом администрации региона. В облсовпрофе согласились на предложение региональных властей привести разгромленное здание в порядок. Своих средств не только на реконструкцию Дворца спорта, но и на оплату текущих услуг у волгоградских профсоюзов нет. В обмен на это власти пообещали профсоюзам предоставлять им помещения Дворца спорта для проведения своих мероприятий бесплатно.
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