Волгоградских и воронежских водителей напугали "пьяными" очками

Общество 17.11.2018 09:39
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17.11.2018 09:39
Всемирный день памяти жертв ДТП отметили совместно сотрудники Волгоградской и Воронежской госавтоинспекции. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД, местом проведения акции была выбрана площадка на границе двух регионов, где проходит федеральная трасса «М-6 «Каспий». В этот день полицейские вместе с отрядом юных инспекторов движения Урюпинской школы №4 и полицейским классом Новониколаевской школы №3 останавливали водителей, и вручали им рисунки с призывом соблюдать правила дорожного движения, беречь себя и других. Участниками акции стали и врачи. Они показывали, как оказывать первую помощь при ДТП, а также рассказали, как опасно водить машины в состоянии переутомления или алкогольного опьянения. Впрочем, словами дело не ограничилось. Водителям предлагали примерить специальные очки, которые имитируют алкогольное опьянение, чтобы понять, как снижается внимательность, что приводит к трагическим ДТП. Также демонстрировались и наглядные "пособия" - искореженные в авариях автомобили.
Также водители смогли пообщаться и с руководством ГИБДД – заместителем начальника управления ГИБДД ГУ МВД по Волгоградской области Валерием Удодовым и его коллегой из ГУ МВД по Воронежской области Юрием Сувориным. А в память погибших водители выпустили в небо 40 белых воздушных шаров, символизирующих жертв ДТП. Подобная акция проводится уже во второй раз, ранее волгоградские инспекторы объединялись с коллегами из Астраханской области.
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