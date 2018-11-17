



Все городские котельные работают по режимным картам согласно температуре наружного воздуха. Как сообщает ИА «Высота 102», так «Концессии теплоснабжения» ответили на обвинения в «недотопе» со стороны управляющих компаний. А также пояснили, что в действующем законодательстве понятие «недотоп» не зафиксировано.

Напомним, что на холодные квартиры и «недотоп» пожаловались в редакцию информагентства жильцы сразу нескольких многоквартирных домов в Волгограде. По их словам, несмотря на минусовую температуру и холодный пронизывающий ветер, батареи в их жилищах еле теплые. Из-за этого даже дома люди не могут согреться: они вынуждены утепляться и включать электрообогреватели. Такая ситуация сложилась на ул. Римского-Корсакова, 8 в Дзержинском районе и в ряде домов на ул. Репина в Краснооктябрьском районе. В управляющих компаниях жильцам пояснили , что вся проблема в котельных, которые не соблюдают температурный график и подают тепла меньше, чем нужно.

В «Концессиях теплоснабжения» в свою очередь разъяснили, что значит работа по режимным картам. «Иными словами, чем холоднее будет на улице, тем выше будет температура теплоносителя. В настоящее время и в котельной №271 Дзержинского района, и в котельной «4-х Связистов» Краснооктябрьского района отклонений от температурного графика нет», - заявили в компании, отметив, что жалоб от жильцов к ним не поступало.

Компания-концессионер также сообщила, что теплоснабжение домов на ул. Репина, по информации тепловых сетей, осуществляется в штатном режиме. А вот на Римского-Корсакова,8 проблемы все же были. «В этом доме установлен индивидуальный тепловой пункт (ИТП), отвечающий, в том числе за приготовление тепловой энергии для данного здания. Совместно с управляющей организацией «Концессии теплоснабжения» отрегулировали работу ИТП. Сейчас на ул. Римского-Корсакова, 8 в Дзержинском районе проблем с отоплением быть не должно», - сообщили в компании.

В «Концессиях теплоснабжения» разъяснили, что согласно Постановлению № 354 Правительства РФ нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже 18 градусов. Кроме того, в ночные часы допускается снижение температуры в комнатах на 3 градуса.

«Если температура в квартире не соответствует нормативам, жильцам необходимо обращаться в свою управляющую организацию. УК совместно со специалистами «Концессий теплоснабжения» установит причину проблемы, после чего будут приняты меры по ее решению», - посоветовали в компании.



