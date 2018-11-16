Общество

В Волгограде стало больше "засветившихся" пешеходов

Общество 16.11.2018 20:16
369 0
16.11.2018 20:16



Переходить дорогу в положенном месте и пользоваться световозвращающими элементами в ночное время — об этих и других правилах безопасности на дороге сегодня рассказали волгоградцам. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в акции на аллее Героев приняли участие сотрудники ГИБДД. Полицейские проинструктировали даже самых юных волгоградцев: раздали специальные памятки и фликеры — световозвращающие элементы. В период осени и зимы использовать фликеры особо актуально, ведь световой день становится короче. Акция прошла в атмосфере праздника. Для собравшихся играл диджей, а с самых юных гостей развлекали актеры в ростовых костюмах.












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