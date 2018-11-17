Здравоохранение

Волгоградцев пригласили на бесплатную диагностику

Здравоохранение 17.11.2018 10:37
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17.11.2018 10:37


Сегодня без предварительной записи, жители Волгограда  с 8-00 до 14-00 проходят   бесплатную диагностику в волгоградских поликлиниках №1, 3, 4, 5, 12, 20, 28, 30, а также в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц №7, 15 и 11. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, обратившимся сделают анализ крови, измерят артериальное давление, выполнят электрокардиографию, флюорографию, проверят глазное дно, проведут ряд других исследований. Кроме того, каждый сможет получить консультацию по лечению заболевания и узнать о мерах профилактики. 
В 2018 году более 8,5 тысячи человек, прошедших диспансеризацию, были направлены медиками на дополнительное обследование. В число наиболее распространенных факторов риска вошли артериальная гипертония — выявлена у 27,6% обследованных, избыточная масса тела или ожирение — 46,5%, низкая физическая активность — 20,2%, курение  — 14,1%, - подчеркнули в комитете.
Напомним, акция «Диспансеризация выходного дня» проходит ежемесячно, каждую третью субботу, в ведущих медицинских учреждениях региона. Обследование проводится в два этапа. Сначала пациент посещает терапевта и сдает необходимые анализы. Если по их результатам выявляют хронические заболевания или подозрение на патологию, то врач дает направление на дополнительный осмотр.
В отдаленные районы региона комитет здравоохранения организует выезды узких специалистов. Кроме того, практикуется система телемедицинских консультаций для центральных районных больниц.

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