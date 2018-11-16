Происшествия

В Волгограде поезд насмерть сбил человека

Происшествия 16.11.2018 17:02
1993 9
16.11.2018 17:02



Трагедия произошла сегодня в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении на транспорте МВД РФ по Приволжскому Федеральному округу, на переезде на Тулака в Советском районе под колеса поезда попал человек. От полученных травм он скончался. 
Мужчина переходил пути при закрытых шлагбаумах и запрещающих сигналах светофора. На сигналы электропоезда не прореагировал. Машинист экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным для избежания столкновения.

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