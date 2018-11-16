Аналитика

В Волгограде люди устали жить среди «ужасов нашего городка»

Аналитика 16.11.2018 20:01
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16.11.2018 20:01



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: страшная авария на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград»,  заваленные кирпичами припаркованные автомобили, «ужасы нашего городка» в Краснооктябрьском районе, душевный концерт Евы Керн и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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