Общество

Ростовский подрядчик должен устранить брак на двух улицах Волгограда

Общество 17.11.2018 12:25
548 0
17.11.2018 12:25


Спустя два года после укладки нового асфальта на улицах Невская и Комсомольская здесь снова ждут подрядчика из Ростовской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ООО "Тацинское ДСУ", которое ремонтировало эти объекты, должно устранить дефекты, выявленные в марте текущего года в результате обследования состояния дорог общего пользования. Соответствующий иск был подан МУ "Комдорстрой", так как подрядчик акт комиссионного обследования подписал, но до настоящего времени не произвел работы в рамках гарантийного ремонта. 
Муниципальный контракт по ремонту указанных автомобильных дорог общего пользования был заключен с ООО "Тацинское ДСУ" в октябре 2015 года. В 2016-м ул. Невская и ул. Комсомольская были отремонтированы. Срок гарантийного ремонта, согласно контракту, составляет 4 года. 
Так, на ул. Невская (от ул. Рокоссовского до ул. Новороссийской) весной этого года были обнаружены поперечные трещины – ориентировочно 230 м.п., отклонение люка смотрового колодца от отметки проезжей части – 2 шт. На ул. Комсомольская (от пр. им. В.И. Ленина до набережной им. 62-й Армии) также выявлены поперечные трещины – ориентировочно 30 м.п., отклонение люка смотрового колодца от отметки проезжей части – 1 шт.
Ответчик заявил, что уже в апреле 2018-го устранил выявленные дефекты на спорных объектах, но доказательств не представил. Суд посчитал, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению. Исполнить решение суда ростовский подрядчик должен за счет собственных средств  в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу. У "Тацинского ДСУ" есть время на обжалование.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
28809 11
Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда
28.10.2018 19:26
24057 9
Волгоградцы хотят повернуть время вспять
06.11.2018 16:04
14684 76
Общество
17.11.2018 13:35
Общество 17.11.2018 13:35
1271 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.11.2018 09:49
Общество 17.11.2018 09:49
747 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.11.2018 09:39
Общество 17.11.2018 09:39
671 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.11.2018 22:09
Общество 16.11.2018 22:09
4709 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.11.2018 20:16
Общество 16.11.2018 20:16
1435 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.11.2018 16:10
Общество 16.11.2018 16:10
1018 16 Обсудить

0
Далее
Общество
16.11.2018 15:27
Общество 16.11.2018 15:27
3404 4 Обсудить

0
Далее
Общество
16.11.2018 12:10
Общество 16.11.2018 12:10
1817 18 Обсудить

0
Далее
Общество
16.11.2018 11:10
Общество 16.11.2018 11:10
1307 12 Обсудить

0
Далее
Общество
16.11.2018 11:08
Общество 16.11.2018 11:08
2614 9 Обсудить

0
Далее
Общество
16.11.2018 08:07
Общество 16.11.2018 08:07
2469 5 Обсудить

0
Далее
Общество
15.11.2018 18:18
Общество 15.11.2018 18:18
7042 28 Обсудить

0
Далее
Общество
15.11.2018 14:17
Общество 15.11.2018 14:17
6343 8 Обсудить

0
Далее
Общество
15.11.2018 13:14
Общество 15.11.2018 13:14
2355 12 Обсудить

0
Далее
Общество
15.11.2018 09:27
Общество 15.11.2018 09:27
2153 18 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:35
В Волгоградской области отказники от «нового» жилья вышли на улицы с плакатамиСмотреть фотографии
12:25
Ростовский подрядчик должен устранить брак на двух улицах ВолгоградаСмотреть фотографии
10:38
Волгоградские коммунисты – перед выбором "нового-старого" лидераСмотреть фотографии
10:37
Волгоградцев пригласили на бесплатную диагностикуСмотреть фотографии
09:49
«Концессии водоснабжения» в одночасье оставили без воды жителей поселка Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:39
Волгоградских и воронежских водителей напугали "пьяными" очкамиСмотреть фотографии
22:09
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» ответили на обвинения в «недотопе»Смотреть фотографии
20:16
В Волгограде стало больше "засветившихся" пешеходовСмотреть фотографии
20:01
В Волгограде люди устали жить среди «ужасов нашего городка» Cмотреть видео
18:48
Обманутый "Первым каналом" депутат Госдумы Хинштейн пригрозил чиновникам Волгоградской области уголовным деломСмотреть фотографии
17:02
В Волгограде поезд насмерть сбил человекаСмотреть фотографии
16:30
Новые кадры с места страшной катастрофы в Волгоградской области, унесшей четыре жизниCмотреть видео
16:10
Фронтовики попросят у волгоградских властей денег на ремонт разбитых дорог к школамСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде "лечебным воздухом" бомжатника травят больных детейСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде вынесли приговор крупному наркодилеруСмотреть фотографии
14:52
Опубликовано видео с места гибели в ДТП под Волгоградом четырех жителей Нижнего НовгородаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
Четверо погибших: в Волгоградской области легковушка влетела в «КАМАЗ» на трассе-"убийце"Смотреть фотографии
12:33
В волгоградских учреждениях здравоохранения – "свежая кровь"Смотреть фотографии
12:10
В Волгограде УК обвиняют "Концессии теплоснабжения" в недотопеСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде кирпичная стена рухнула на припаркованные машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
11:10
В Волгоградской области молодые летчики над Волгой учились бомбить врагаСмотреть фотографии
11:08
В общественной палате Волгограда - кадровая перезагрузкаСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде на пешеходном переходе насмерть сбили мужчинуСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде герой расследования «Высоты 102» получил 7 лет колонии за аферу с дольщикамиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Бюджет Волгоградской области на 2019 год заставил трепетать единороссовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:04
В Волгограде переполох в подвале заставил бежать на улицу 20 жителей пятиэтажкиСмотреть фотографии
08:07
Природоохранная прокуратура наказала троих сотрудников администрации ВолгоградаСмотреть фотографии
07:58
Ночью в Волгограде тушили пожар на острове СарпинскийСмотреть фотографии
20:40
Новая звезда Волгоградской филармонии потрясла публику на первом концертеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:08
Депутаты пришли в экстаз от бюджета Волгоградской области Cмотреть видео
Реклама
Реклама
 