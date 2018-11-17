Ростовский подрядчик должен устранить брак на двух улицах Волгограда





Спустя два года после укладки нового асфальта на улицах Невская и Комсомольская здесь снова ждут подрядчика из Ростовской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ООО "Тацинское ДСУ", которое ремонтировало эти объекты, должно устранить дефекты, выявленные в марте текущего года в результате обследования состояния дорог общего пользования. Соответствующий иск был подан МУ "Комдорстрой", так как подрядчик акт комиссионного обследования подписал, но до настоящего времени не произвел работы в рамках гарантийного ремонта.

Муниципальный контракт по ремонту указанных автомобильных дорог общего пользования был заключен с ООО "Тацинское ДСУ" в октябре 2015 года. В 2016-м ул. Невская и ул. Комсомольская были отремонтированы. Срок гарантийного ремонта, согласно контракту, составляет 4 года.

Так, на ул. Невская (от ул. Рокоссовского до ул. Новороссийской) весной этого года были обнаружены поперечные трещины – ориентировочно 230 м.п., отклонение люка смотрового колодца от отметки проезжей части – 2 шт. На ул. Комсомольская (от пр. им. В.И. Ленина до набережной им. 62-й Армии) также выявлены поперечные трещины – ориентировочно 30 м.п., отклонение люка смотрового колодца от отметки проезжей части – 1 шт.

Ответчик заявил, что уже в апреле 2018-го устранил выявленные дефекты на спорных объектах, но доказательств не представил. Суд посчитал, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению. Исполнить решение суда ростовский подрядчик должен за счет собственных средств в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу. У "Тацинского ДСУ" есть время на обжалование.



