Фронтовики попросят у волгоградских властей денег на ремонт разбитых дорог к школам

Общество 16.11.2018 16:10
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16.11.2018 16:10
В Волгограде по-прежнему остаются потенциально опасными участки дорог около образовательных учреждений, а на их обустройство выделяется недостаточно средств. К такому выводу пришли сегодня участники круглого стола, состоявшегося в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ОНФ, по итогам рейдов, прошедших в ходе акции «Дорога в школу», фронтовики зафиксировали такие проблемы, как отсутствие светофоров, знаков, горизонтальной разметки «Дети», «Искусственная неровность», «лежачих полицейских», дорожных ограждений вдоль детских учреждений.
Кроме того, по словам координатора проекта ОНФ «Народная оценка качества» в Волгоградской области Ольги Литвиненко, асфальт в трещинах и латках, размеры дыр и выбоин порой превышают предусмотренные ГОСТом размеры. Некоторые «лежачие полицейские» также не соответствуют требованиям ГОСТа – они слишком широкие и плоские, из-за чего участок дороги около школы автомобили проезжают, не снижая скорости.
Как отметил представитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталий Аблиязов, на сегодняшний день глобальная работа по обустройству дорожной сети около школ не выполняется, так как нет отдельной строки финансирования на эти цели, поэтому все мероприятия ведутся в рамках общего содержания дорог по остаточному принципу.
Этого быть не должно, - подчеркивали выступающие на мероприятии. Ранее в регионе действовала целевая программа ремонта дорог и подъездных путей к социально-значимым объектам, которая финансировалась из областного бюджета. Поэтому участники решили обратиться к областным властям о рассмотрении возможности возобновления долгосрочной региональной программы по обустройству дорожной сети около школ и других социальных учреждений.
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