Расследования 18.11.2018 17:40
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18.11.2018 17:40
Представиться писателем и забрать ценные вещи. Волгоградский мошенник Юрий Сидорин уже несколько лет работает по такой схеме. Обмануты — десятки волгоградцев. Пожилые люди признаются: он крал не просто статуэтки и фотографии, а память, то, что было дорого сердцу, что спасло когда-то от смерти. Сейчас Сидорин осужден, ждет апелляции. Но даже это его не останавливает. Все подробности в материале «Высоты -102».
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