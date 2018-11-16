В Волгограде вынесли приговор крупному наркодилеру





Восемь лет в колонии строгого режима теперь проведет 20-летний Сорбон Курбонов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе региональной прокуратуры, гражданин Таджикистана признан признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору. Курбонов, по данным следствия, расфасовывал наркотики и прятал их по так называемым, закладкам. В апреле этого года осужденный перевез 163,16 грамм героина с Ростова в Волгоград в коробке из под сока. Задержали Курбонова и его сообщника на съемной квартире, где он и жил. Свою вину осужденный признал полностью.



